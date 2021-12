Thelma Assis defende Ícaro Silva em briga com Leifert: ‘Se fosse um ator branco, teria esse cancelamento todo?’

Ator apontou racismo na fala de apresentador, que atribuiu o sálario do global ao sucesso do ‘Big Brother Brasil’; desentendimento começou após o artista chamar o reality de ‘entretenimento medíocre’

Reprodução/Instagram/@thelminha Thelma Assis afirmou que não irá 'puxar o saco de ninguém' em referência a Tiago Leifert



A campeã do “BBB 20“, Thelma Assis, defendeu o ator Ícaro Silva na briga com o apresentador Tiago Leifert. O artista gerou polêmica nas redes sociais após negar sua participação na edição de 2022 do reality show. Ícaro se pronunciou em seu Twitter com críticas ao programa. “Gente, respeita a minha história, minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro e parem de acreditar nessa fic absurda de que eu cogitaria ir para o ‘Big Boster Brasil'”, disse. A alfineta ao programa rendeu textão do ex-apresentador do BBB. “Sua opinião sobre realities não é uma crítica construtiva e, sim, apenas uma agressão gratuita a quem nunca te fez mal (aliás, não só não te fizemos mal como provavelmente pagamos o seu salário)”, escreveu Leifert. A réplica do apresentador levantou discussões sobre racismo nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tiago Leifert (@tiagoleifert)

Embora muitos ex-participantes do programa tenham apoiado Leifert, a ex-BBB Thelminha usou suas redes sociais para apoiar o ator. “Quando eu vi o post, ‘entretenimento medíocre’, o BBB, falei: ‘Caramba! chutou o balde’. Fiquei pensando e fiz uma coisa que muita gente tem dificuldade de fazer, que é praticar a empatia. ‘Por que ele falou isso? Chutou o balde desse jeito?’. Eu me coloquei no lugar dele. Eu admiro muito a profissão de ator e atriz. Imagina o corre que esse menino não faz há anos, ainda mais sendo um ator preto, sempre tem uma vaga, na maioria das vezes. O tanto de ‘não’ que ele deve ter ouvido. O cara se dedica, chega lá, faz vários trabalhos fodas, está em fase ótima da carreira e a única coisa que a mídia sabe é perguntar se ele vai para o BBB”, sugeriu a médica. “Ele deve ter respondido, uma vez: ‘Não, não vou’. Depois a segunda vez e falado: ‘Gente, eu já disse que não vou ou vou, mas não posso contar’. Ele deve ter ido várias vezes falar ‘não vou’, chegou e chutou o balde. Eu acho que foi isso. Por isso, não entendi porque tomou essa proporção toda”, opinou Thelma em suas stories no Instagram.

“Depois eu entendi. É aquele momento que você se questiona: se fosse um ator branco, teria esse cancelamento todo? ‘Vocês têm mania de botar pauta racial em tudo’. Só que aí vem uma resposta que poderia ser: ‘Respeita a nossa minha história, tem 20 anos de história, muita gente envolvida’. Mas junto com a resposta, veio: ‘Respeita quem paga o seu salário’. E aí bateu… Porque, em 2021, você ouvir ‘eu pago o seu salário’ é se colocar em um lugar de privilégio branco que não dói só no Ícaro, só em mim, dói em várias pessoas” criticou a campeã. “Quer dizer que, se eu estiver em uma empresa, eu não posso criticar nada da empresa porque o meu salário vem dali? Meu salário vem de eu abaixar a minha cabeça ou do que eu presto de serviço? Meu salário vem do meu trabalho. E foi isso que estava escrito na resposta do Ícaro e foi com isso que eu me identifiquei”, continuou Thelma sobre a tréplica de Silva, que apontou o preconceito racial na fala de Leifert.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Silva (@icaro)

“Se trabalho na emissora de onde você saiu, é porque esta é tão plural quanto o Estado brasileiro e abriga (me impressiona que você não tenha percebido) de certa forma, tanto quem está no corre, quanto quem nasceu com sobrenome ‘correto'”, alfinetou o ator. “Possivelmente você nunca vai entender isso, mas pra uma pessoa preta e queer estar em destaque, contratada ou empregada, ela precisa estar realmente excelente. Então, não tem como você estar pagando meu salário, Tiago. Não fossem meu talento, minha história, minha trajetória, uma luta filha da p*** diária e essa cara bonita, eu acho que nem vivo estaria. É minha entrega que paga meu salário”, apontou Ícaro. Thelminha finalizou seu pronunciamento em defesa do ator afirmando que não irá “puxar o saco de ninguém”. “Eu amo o BBB. Ele faz parte da minha vida, da minha história. Vi gente falando na internet: ‘Quem era ela antes do BBB?’. Gente, eu já tinha duas profissões. Mas, com certeza, o BBB me abriu várias portas e nunca vou me esquecer disso. Mas uma coisa que eu não faço é ficar puxando saco de ninguém. Já sentei com tanta gente importante. Sentei com diretor de hospital, diretora da OMS, ex-presidente. E eu não puxei o saco de nenhum deles. Então não esperem isso de mim, não vou puxar o saco de ninguém”, finalizou.