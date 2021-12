Ator de Verdades Secretas 2 foi criticado em comentários de ex-brothers e fãs do reality nas redes sociais

Reprodução/Instagram/@icaro Ícaro Silva interpreta o modelo Joseph em Verdades Secretas 2



Na noite desta segunda-feira, 20, o ator Ícaro Silva gerou polêmica nas redes sociais após negar sua participação no Big Brother Brasil 22. Com estreia prevista para o dia 17 de janeiro, veículos do entretenimento especularam a ida do astro de Verdades Secretas 2 para o confinamento. Ícaro se pronunciou em seu Twitter com críticas ao programa. “Gente, respeita a minha história, minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro e parem de acreditar nessa fic absurda de que eu cogitaria ir para o Big Boster Brasil’, disse. Minutos após a postagem, ele foi criticado por usuários das redes, que ironizaram a crítica ao reality em razão da participação do ator em Verdades Secretas 2.

Com a repercussão do tweet, Ícaro Silva excluiu o pronunciamento, mas reagiu aos comentários negativos. “Até me atrasei para o rolê, mas amei essa enxurrada de paixões juvenis; não esperava na segundona pré-férias. Amanhã venho dar minha opinião sobre futebol para a gente recuperar esse calor”, escreveu em um dos tweets. Em outra postagem, ironizou: “Gente, eu estou muito excitado que minha primeira interação em massa no site Twitter seja na base do ódio. O esgoto está transbordando. A parte mais legal é que agora vocês sabem que eu não estou topando passar uma parte da minha vida dividindo quarto com luz de necrotério.”

Alguns ex-BBBs foram contra o comentário de Ícaro Silva, como Flayslane, que deixou um comentário em perfil público no Instagram. “Não pensa em participar? Ok, até aí tudo bem. Mas o rapaz se acha tão superior ao programa a ponto de desmerecê-lo desse jeito? Chamar de bosta? Será que gosta quando alguém acha e chama o trabalho dele de bosta?”, disse em parte do comentário. A cantora ainda criticou o trabalho de Ícaro em Verdades Secretas 2. “Quem quer respeito, respeita. Respeite também a história dos outros, bicho nojento. Arrogante, prepotente, desrespeitoso. Até gostava do seu papel, mas agora acho uma bosta.” Ariadne Arantes, primeira participante transexual do reality, também se posicionou sobre a polêmica. “Não vai entrar porque seria cancelado no primeiro dia. Soberbo e prepotente sempre foi… Conheço ele de outros carnavais.”

Gente, muito obrigado mesmo! Até me atrasei pro rolê, mas amei essa enxurrada de paixões juvenis; não esperava na segundona pré férias. Amanhã venho dar minha opinião sobre futebol pra gente recuperar esse calor. Cuidem-se, bebam água e me sigam no instagram (@icaro).

💕 — Ícaro Silva (@icsilva) December 21, 2021

Gente, eu to muito excitado que minha primeira interação em massa no site Twitter seja na base do ódio. O esgoto está transbordando. A parte mais legal é que agora vocês sabem que eu não to topando passar uma parte da minha vida dividindo quarto com luz de necrotério. Amorzão💕 — Ícaro Silva (@icsilva) December 21, 2021

gente, o ícaro silva tá falando que não vai pro bbb 22 porque é um entretenimento medíocre e o mesmo fez verdades secretas 2, alguém me explica? pic.twitter.com/v7d22i9Z7o — marcos (@delrey__97) December 21, 2021