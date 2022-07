Thiago Gagliasso chama irmão Bruno para confronto: ‘Vai sair de frouxo?’

Recentemente, o global declarou que não falava com seu irmão por motivos políticos; ator publicou o convite para um debate nas redes sociais

Reprodução/Instagram/brunogagliasso/thigagliasso Bruno Gagliasso falou que seu afastamento do irmão tem relação política



O ator Thiago Gagliasso utilizou as suas redes sociais nesta sexta-feira, 8, para propor um debate com seu irmão, Bruno Gagliasso. A proposta ocorre após o global declarar que cortou contato com o irmão devido a sua preferência política. Com isso, Thiago foi à web para rebater as declarações e chamar seu familiar para um debate. “Meu querido irmão Bruno Gagliasso declarou em um podcast que o motivo dele não falar comigo não é a política, e sim por uma questão moral porque hoje eu apoiar esse bosta (Jair Bolsonaro) sou eu não ter escrúpulos”, iniciou o ex-participante da novela Os Mutantes. Em seguida, Thiago afirmou que seria um prazer discutir com Bruno sobre política para “mostrar com fatos o bandido” que seu irmão apoia – Bruno estava com uma toalha do ex-presidente Lula. “Aceita ou vai sair de frouxo?”, finalizou. Até o momento, Bruno Gagliasso não comentou as declarações.