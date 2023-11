Thiago Gagliasso presta queixa criminal contra Ludmilla após ser chamado de racista; entenda

Cantora afirmou que foi chamada de ‘macaca’ pelo deputado estadual durante uma festa

Thiago Gagliasso é deputado estadual e irmão do ator Bruno Gagliasso



O deputado estadual Thiago Gagliasso prestou queixa criminal contra a cantora Ludmilla, nesta quinta-feira, 23. Em publicação feita no Instagram, o irmão do ator Bruno Gagliasso afirmou que foi até a delegacia depois de ser chamado injustamente de racista. “Chegando aqui na delegacia, porque lugar de acusar é na internet, mas lugar de provar é na Justiça. Fui acusado de algo que não fiz, um crime que não cometi, e quem me acusou vai pagar, porque aqui não tem nenhum palhaço”, disse. Depois, Thiago ainda postou, com o boletim de ocorrência em mãos: “Saindo agora da delegacia. Porque, diferente de outras pessoas que usam o racismo para se promover, pra mim racismo é uma coisa muito séria. E ser acusado de racismo, coisa que eu não fiz, é mais ainda”, continuou na rede social.

Thiago tomou a atitude após um vídeo da Ludmilla repercutir nas redes social. Na gravação, a cantora afirma que foi chamada de “macaca” pelo deputado durante uma festa. No vídeo, Lud explica que o parlamentar votou para ela não receber a medalha Tiradentes, honraria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por ser “racista”. “Ele votou [contra] a medalha não foi por causa de música nenhuma, não. É porque ele é racista mesmo. Ele é racista, sim! Sabe o que aconteceu? A gente estava na casa de uma das pessoas mais famosas desse país, e aí eu estava acompanhada de um cara. E daí, ele conhecia esse cara [Thiago]. Ele chegou nesse cara, simplesmente na minha cara: ‘Mano, tanta mina gata na festa e você tá com essa macaca'”, contou a artista. “A gente olhou para cara dele, a gente começou a discutir com ele e aí já veio um monte de gente falando: ‘Não, gente, calma, é que ele é assim mesmo, ele às vezes passa dos limites’. Eu falei: ‘Mano, não tem calma, para esse tipo de situação não tem calma’. Eu estava meio que sozinha, só estava com esse cara e ele me defendeu também, a gente acabou indo embora do evento”, finalizou.