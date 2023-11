Anahí vai às lágrimas e diz que precisa ir ao hospital durante show do RBD; veja

Visivelmente debilitada, a mexicana afirmou que está doente durante o show no Allianz Parque

Reprodução/Instagram/@anahi Anahí é uma das estrelas do grupo mexicano RBD



A cantora Anahí utilizou desabafou durante a apresentação do RBD, na noite desta sexta-feira, 17, no Allianz Parque, em São Paulo. Visivelmente debilitada, a mexicana afirmou que está doente e pediu desculpas aos fãs do grupo. Emocionada, a artista foi às lágrimas e declarou que só não foi ao hospital porque gostaria de encontrar o público brasileiro. “Não queria perder essa noite. Estar aqui com vocês, para mim, é o mais importante, porque esperamos muitos anos por isso. Tenho que ir ao hospital para que vejam o que está acontecendo comigo, mas não quero ir agora. Quero ficar aqui, quero estar com vocês”, disse Anahí, ao lado dos colegas de banda, após a música “Sálvame”. Originalmente, ela canta a faixa sozinha, mas precisou da ajuda dos companheiros. Após aguentar o show por mais uma hora, ela deixou a arena do Palmeiras. Antes da primeira apresentação do grupo, nesta sexta-feira, 16, Anahí já havia contado que estava com febre de 38,6ºC. “Meu Deus, passei a pior noite. Me dói os ossos, mas não sei o que está acontecendo. Não é Covid, isso eu sei”, disse. A banda tem outro show marcado no Allianz Parque neste fim de semana, 18 e 19 de novembro.