Thiago Salvático revela que não desistiu de provar na Justiça relação com Gugu Liberato

Chef de cozinha perdeu uma ação, mas garantiu que vai ‘até o fim para provar quem realmente era o companheiro’ do apresentador que morreu em 2019

Thiago Salvático quer provar que teve uma relação de nove anos com Gugu Liberato



O chef de cozinha Thiago Salvático afirmou que não desistiu de provar na Justiça que possuía um relacionamento estável com o apresentador Gugu Liberato. O casal teria ficado junto por quase 10 anos, mas a suposta relação só se tornou pública após a morte repentina do artista aos 60 anos, que não resistiu após sofrer um acidente doméstico em sua casa nos Estados Unidos. Thiago entrou com uma ação apresentando fotos e trocas de mensagens que comprovariam sua ligação com Gugu, mas o juiz responsável pelo casa deu uma negativa, pois eles nunca foram vistos juntos. Essa derrota judicial não desanimou o chef, que vai tentar novamente comprovar que tinha uma relação sólida com o apresentador: “Quero e vou até o fim para provar quem realmente era o companheiro do Gugu, que era eu. Vivi com ele por nove anos, e ele era uma pessoa muito reservada, não queria isso [essa exposição], mas fazer o quê?”. A declaração foi dada à Quem e confirmada por Thiago à Jovem Pan.

Caso seja comprovado que havia uma união estável entre eles, o chef passa a ter direito a 50% da herança deixada por Gugu, que já foi avaliada em R$ 1 bilhão. Thiago negou que esteja buscando holofotes com essa história. “Disseram que estou expondo, mas eu nunca quis mídia, não fui eu que quis aparecer. Nunca foi. Procuro sempre aprender, porque estamos nesse mundo pra aprender. Não deixo nada me fazer mal, porque quando eu sei que tudo que aconteceu foi verdade, os haters não me atingem”, garantiu o chef, que está solteiro e ainda não se vê iniciando um novo relacionamento. “Eu sou chato pra caramba (risos), sou exigente. E não estou preparado ainda também”, declarou. “Eu não quero [um novo amor], é difícil, muito difícil. Quando for para acontecer, vai acontecer naturalmente.” Rose Miriam Di Matteo, mãe dos três filhos de Gugu, também buscou a Justiça após a morte do apresentador, isso porque ela não foi citada no testamento e também afirma que possuía uma relação estável com o artista.