Tiago Abravanel cumpre promessa feita no ‘BBB 22’ e realiza sonho de Vyni

Ator levou o bacharel em direito para assistir o primeiro musical no teatro; ex-BBB não escondeu sua empolgação e agradeceu o amigo pela oportunidade

Reprodução/Instagram/vyniof Tiago Abravanel levou Vyni para assistir seu primeiro musical no teatro



O ator Tiago Abravanel cumpriu sua promessa e realizou um dos grandes sonhos de Vyni: assistir a um musical no teatro. Quando estavam confinados no “BBB 22”, o bacharel em direito disse que nunca tinha assistido um espetáculo do gênero e chegou a fazer um dueto na casa com Tiago cantando umas da músicas de “O Fantasma da Ópera”, um dos musicais de maior sucesso da Broadway. O neto de Silvio Santos prometeu que quando eles saíssem da casa, levaria Vyni para ver um musical. Os ex-BBB’s foram juntos assistir “Sweeney Todd”, um clássico da Broadway com composições de Stephen Sondheim. A versão brasileira, em cartaz no 033 Rooftop, em São Paulo, é estrelada por Rodrigo Lombardi e Andrezza Massei.

“Ele prometeu lá dentro! Ele cumpriu aqui fora! Obrigado amigo por me proporcionar esse momento e realizar mais esse sonho. Eu assisti meu primeiro musical. E parabéns a toda equipe do espetáculo: atores e atrizes, produtores e produtoras, orquestra, todo mundo”, celebrou Vyni no Twitter. Tiago gravou stories mostrando como foi essa primeira experiência do amigo e comentou: “Que noite incrível! Muito feliz de viver esse sonho com você, Vyni”. O ator também gravou o encontro do ex-BBB com um dos seus ídolos, Rodrigo Lombardi. “Gente, ele beijou aqui [na minha bochecha]. Eu elevei o padrão agora, não aceito menos que isso. Ele é maravilhoso”, brincou o ex-parceiro de Eliezer no “BBB 22”.