Rodrigo Lombardi invade plateia como sanguinário barbeiro no musical ‘Sweeney Todd’

Macabro espetáculo de Stephen Sondheim ganha sua primeira montagem no Brasil em formato imersivo

Divulgação/Ale Catan Rodrigo Lombardi e Andrezza Massei protagonizam a montagem nacional de Sweeney Todd



Sede de vingança, assassinatos em série e até tortas com restos mortais. “Sweeney Todd” é recheado de elementos macabros, mas o espetáculo promete ser saboroso para quem ocupa as mesas que se tornaram parte do cenário. Sucesso na Broadway e popularizado na adaptação cinematográfica de Tim Burton, o musical ganha sua primeira montagem no Brasil em formato imersivo. No espetáculo, é Rodrigo Lombardi quem assume o desafio de encarar a plateia de perto na pele do barbeiro que assassina seus clientes e deixa Dona Lovett aproveitar os defuntos para fazer seus quitutes. “Se eu não estivesse cercado de um time tão talentoso, já tinha corrido faz muito tempo (risos). Recebi muito suporte para entrar nesse universo que é muito novo para mim e, logo de cara, entrei em um espetáculo do Shakespeare dos musicais”, afirmou o ator, que vive o personagem-título, em coletiva de imprensa na terça-feira, 15.

“Sweeney Todd” é inspirado no livro “O Colar de Pérolas” (1846) e chegou à Broadway em 1979 pelas mãos do premiado Stephen Sondheim (1930-2021), um dos compositores de maior prestígio do teatro musical americano. “Quando começamos a estudar o texto, vimos que a peça fala de coisas muito cruéis, mas isso é trabalhado musicalmente de uma forma muito bela. É como se o Sondheim conseguisse tirar beleza da barbárie. É isso o que as músicas desse espetáculo representam para mim”, afirmou Fernanda Maia, responsável pela direção musical e por versionar o espetáculo. As nuances cruéis da trama são amenizadas com doses de humor – ácido – diluídas no decorrer da história. Um dos grandes diferenciais da montagem brasileira é que ela aproxima o público da trama – isso porque não há um palco tradicional, os cenários foram distribuídos pelo espaço do 033 Rooftop, terraço do Teatro Santander, em quatro pontos ligados por passarelas que permitem ao elenco transitar e interagir com o público.

A imersão tem o intuito de transportar quem assiste para a Londres da Era Vitoriana, no século 19, explicou o diretor Zé Henrique de Paula. “É uma obra desafiadora, difícil. Acredito que foi a que mais exigiu de mim, pois precisei colocar essa narrativa em vários espaços e tudo nesse espetáculo está atrelado a música”, explica. Sair de um palco tradicional é uma ideia ousada, mas a veterana Andrezza Massei não se intimidou com a novidade e está empolgada por saber que a sua Dona Lovett estará ao alcance do público. “Essa aproximação te leva a outro nível de interpretação. As pessoas estão do seu lado, então precisamos demonstrar sutilezas na atuação para passar verdade. É desafiador, mas muito mais prazeroso”, comentou. A experiência também é intrigante para Rodrigo, que definiu um palco como qualquer espaço em que é possível se contar uma história. “Não acho que dividimos o cenário em quatro espaços, nós apenas trouxemos o público para dentro do espetáculo. O que temos aqui deixou de ser um palco e virou uma cidade cenográfica. É uma sensação inédita para mim”, relata.

Motivação da vingança

A matança e a crueldade no espetáculo não se apresentam de forma gratuita. O barbeiro Benjamin Baker fazia sucesso em seu ofício e levava uma vida pacata em Londres. Tudo muda porque sua amada esposa era desejada pelo Juiz Turpin (Guilherme Sant’Anna), um homem sem escrúpulos que faz com que o honesto e trabalhador barbeiro seja perseguido e preso injustamente. Baker consegue fugir da prisão e recebe a ajuda de um marinheiro para se refugiar. Após 15 anos escondido, ele decide retornar ao seu lugar de origem com o pseudônimo de Sweeney Todd. Ao retornar à rua Fleet, o barbeiro descobre que seu estabelecimento se tornou uma loja de tortas comandado por Dona Lovett. Uma parceria entre eles é firmada e ela passa a acobertar os assassinatos do barbeiro, que deseja atrair Turpin para se vingar, e enxerga nos mortos uma oportunidade de conseguir carne para suas peculiares tortas. Enquanto assiste ao desenrolar da trama, o público, que fica alocado em mesas, poderá degustar um menu totalmente vegetariano. “Carne só na loja Dona Lovett”, brincou a produtora do musical Adriana Del Claro.

Serviço