Tiago Abravanel revela como se masturbava no ‘BBB 22’: ‘Aguentei um pouquinho’

Reprodução/SBT Tiago Abravanel contou que se masturbou no banheiro ao participar do 'BBB 22'



O cantor Tiago Abravanel revelou como ele fazia para se masturbar no “BBB 22”. O neto de Silvio Santos, que desistiu do jogo após cerca de um mês na casa, disse que tentou se segurar, mas ao perceber que dois participantes estavam transando na cama ao lado, ele não conseguiu evitar. “Eu bati punheta no banheiro. Fui no vaso [sanitário]”, contou o artista no programa “The Noite”, do SBT. “Na verdade, o que aconteceu foi que a Natália e o Eli estavam dormindo na cama ao lado e começaram o rala e rola, uma barulheira, umas coisas esquisitas que vai dando umas vontades. Eu sou punheteiro, já pensava nisso: ‘Vou ficar três meses sem bater uma?’. Vai ser difícil. Eu aguentei um pouquinho, mas eles transaram do meu lado, aí não teve como.” Tiago explicou que ficou exitado com a situação porque é voyeur, termo usado para quem sente prazer ao observar outras pessoas praticando atos sexuais. Danilo Gentili, apresentador da atração, quis saber se o cantor esqueceu se tinha uma câmera do banheiro e ele respondeu que não. Vale ressaltar que essa câmera não fica disponível para o público e é usada apenas para controle da produção do reality. “Se você quiser fazer aquilo ali, você liga o f*da-se”, declarou. “A câmera fica em cima [da nossa cabeça]. Como eu tenho um volume grande de corpo e eu não tenho nada de mais aqui embaixo, eu ficar assim [sentado] é o suficiente para ninguém ver.”