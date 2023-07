Tiago Leifert gera polêmica ao comentar morte de torcedora do Palmeiras; veja o que ele disse

Após repercussão negativa, o ex-apresentador da Globo gravou um vídeo no qual pediu desculpas, negou que espalhou fake news e criticou as torcidas organizadas

Reprodução/Instagram/tiagoleifert Tiago Leifert se desculpou após comentários sobre a morte de torcedora do Palmeiras



O apresentador Tiago Leifert gerou polêmica nesta segunda-feira, 10, ao comentar sobre a morte da torcedora do Palmeiras Gabriela Anelli Marchiano aos 23 anos, que foi atingida após uma garrafa de vidro ser arremessada em um confronto envolvendo as torcidas do Palmeiras e do Flamengo na área externa do Allianz Parque, em São Paulo. A jovem foi socorrida e levada ao pronto-socorro da Santa Casa, porém não resistiu aos ferimentos e morreu nesta segunda. Durante o “3 Na Área”, atração que Tiago comanda em seu canal no YouTube, o ex-apresentador do “BBB” declarou: “Segundo a Polícia Militar, dois torcedores do Flamengo estavam atravessando, na Rua Palestra Itália, em frente a bilheteria A, com a camisa do Flamengo. A torcida do Palmeiras foi para cima deles e começou o confronto. Voou estilhaço de vidro e pegou nela. Ela é da Mancha Verde, ela não estava na bilheteria entrando no estádio, ela estava do lado de fora junto com aqueles torcedores que ficam do lado de fora, quem já foi no Allianz sabe como funciona. Tem gente que entra no estádio e tem boa parte da [torcida] organizada que fica na rua para bater nas pessoas que passam”. O comentário do jornalista viralizou no Twitter e muitos seguidores o acusaram de espalhar fake news e de culpar a vítima pelo que aconteceu.

Com a repercussão negativa, Tiago postou um vídeo se desculpando. “Antes que tome uma proporção maior do que merece. Eu queria pedir desculpa por um erro que eu cometi hoje no ‘Três na Área’, um erro de informação, um erro baseado nos relatos de quem estava ali, de Polícia Militar e imprensa, mas que agora de tarde, horas depois, a gente já sabe com mais detalhes o que aconteceu”, declarou no Instagram. “Eu tinha dito que a torcedora que faleceu – que foi assassinada na verdade, acho que esse é o termo correto –, estava no confronto do portão A, que aconteceu durante o jogo. Agora a gente sabe que não. Tivemos acesso ao B.O, li agora pouco, e ela estava próxima ao portão D, que é o portão visitante. Voou uma garrafa da organizada do Flamengo em direção a torcida do Palmeiras e atingiu ela no pescoço. Peço desculpas, ela não estava no confronto do A.” O ex-contratado da Globo também negou que estava espalhando fake news e afirmou que recebeu informação errada. Ele também fez críticas aos integrantes de torcidas organizadas. “Infelizmente, hoje, quem é de organizada, assume um risco. Ela [Gabriela] era da organizada, o Flamengo ali, do outro lado, era organizada. Uma organizada que vai ao estádio assume o risco. Todos os conflitos e confrontos que acontecem, todas as tragédias que acontecem são com organizadas.”

O que foi divulgado pela polícia?

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) divulgou em nota que no último sábado, 8, “durante a partida de futebol entre Palmeiras x Flamengo, no estádio Allianz Parque, houve um tumulto entre torcedores na Rua Palestra Itália, na parte externa do local do evento. A desordem foi iniciada quando dois torcedores flamenguistas deslocaram-se pela Rua Caraíbas em direção à bilheteria do portão A, o que gerou a insatisfação de torcedores palmeirenses que assistiam ao jogo em estabelecimentos comerciais na área externa do estádio. Os torcedores palmeirenses passaram a perseguir os torcedores rivais no intento de agredi-los”. Uma patrulha da Polícia Militar que estava próxima do local interveio para tentar conter os torcedores, mas eles começaram a arremessar garrafas. “Foi solicitado reforço e iniciada ação para controlar a situação. Foi necessário uso de munições químicas e equipamentos de menor potencial ofensivo, além de veículo lançador de água para dispersar os presentes”, acrescentou a SSP-SP. Além de Gabriela, outra pessoa ficou ferida na ocasião. O homem que lançou a garrafa em direção às vítimas foi preso em flagrante. A Jovem Pan voltou a entrar em contato com a SSP-SP questionando se há novas informações sobre o caso, mas ainda não obteve retorno.

