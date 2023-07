Torcedora do Palmeiras morre aos 23 anos após ser ferida em briga durante jogo contra o Flamengo

Gabriela Anelli Marchiano foi atingida por estilhaços de vidro de uma garrafa arremessada durante a confusão; ela estava internada na Santa Casa de São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos

Reprodução/Instagram/femarchiano Gabriela Anelli Marchiano não resistiu aos ferimentos e morreu aos 23 anos



A torcedora palmeirense Gabriela Anelli Marchiano morreu na manhã desta segunda-feira, 10, aos 23 anos, após ser ferida com estilhaços de vidro de uma garrafa que foi arremessada durante briga entre torcedores do Palmeiras e do Flamengo. Ela foi atingida no pescoço. A confusão aconteceu no último sábado, 8, na parte externa do estádio Allianz Parque, em São Paulo, local onde os clubes se enfrentaram. A jovem foi levada ao pronto-socorro da Santa Casa, ficou internada, mas não resistiu. A informação foi confirmada pelos familiares de Gabriela nas redes sociais. “Obrigado a todos que oraram pela minha irmã, mas ela foi morar com o papai do céu. Tem coisas que acontecem que estão além do nosso limite de entendimento. Sei o quanto você lutou, cada segundo, e você de fato sempre foi uma guerreira, olhe por nós do céu e proteja a nossa família. Eu te amo, minha irmã, o seu lindo sorriso estará para sempre em minha memória”, publicou Felipe Anelli.

Mariana Anelli, prima da torcedora, também se manifestou: “Não dá para acreditar, Gabi, uma menina com 23 anos, cheia de sonhos pela frente. Perdeu a vida por causa desses loucos, foi atingida por pura covardia. As pessoas estão ficando doentes por causa de futebol. A dor da família é imensurável, não dá para acreditar em tanta maldade nesse mundo e a justiça tão falha nesse Brasil! Nossa família não merece passar por esse luto, meu Deus. Descanse em paz, minha prima, sua passagem na Terra foi linda”. Em nota enviada à Jovem Pan, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o tumulto aconteceu na Rua Palestra Itália. “A desordem foi iniciada quando dois torcedores flamenguistas deslocaram-se pela Rua Caraíbas em direção à bilheteria do portão A, o que gerou a insatisfação de torcedores palmeirenses que assistiam ao jogo em estabelecimentos comerciais na área externa do estádio. Os torcedores palmeirenses passaram a perseguir os torcedores rivais no intento de agredi-los.”

Uma patrulha da Polícia Militar agiu para tentar conter os torcedores, mas as pessoas passaram a revidar arremessando garrafas. “Foi solicitado reforço e iniciada ação para controlar a situação. Foi necessário uso de munições químicas e equipamentos de menor potencial ofensivo, além de veículo lançador de água para dispersar os presentes”, informou a SSP-SP. Na ocasião, além de Gabriela, outra pessoa ficou ferida. “O homem que lançou a garrafa em direção às vítimas foi preso em flagrante. Os fatos foram registrados pela DRADE [Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva], como tentativa de homicídio e provocação de tumulto. O indiciado permaneceu à disposição da Justiça.”