‘Super Mario Bros. – O Filme’ supera expectativas e já tem segunda maior bilheteria de 2023

Adaptação do personagem clássico do video-game atraiu milhares de fãs ao redor do mundo e se aproxima de ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’, que lidera o ranking de arrecadação do ano

Divulgação Longa estreou no dia 5 de abril e já é um dos grandes sucessos de bilheteria do ano



Depois de meses de espera e muitas expectativas dos fãs, “Super Mario Bros – O Filme” chegou aos cinemas brasileiros e internacionais na semana passada. Embalado pelo feriado de Páscoa, o longa já é um sucesso de bilheteria e arrecadou US$ 377,6 milhões (aproximadamente R$ 1.9 bilhão) no fim de semana de abertura, sendo a maior estreia de um filme de animação na história. O antigo detentor do recorde era “Frozen 2“, que arrecadou US$ 358 milhões em seu primeiro fim de semana em cartaz. Segundo o portal The Hollywood Reporter, apenas nos Estados Unidos, a arrecadação em cinco dias chegou a US$ 204,6 milhões. Com os excelentes números, o longa do encanador já é a segunda maior bilheteria do ano e deve ultrapassar “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania“, que arrecadou US$ 473,4 milhões (aproximadamente R$ 2,4 bilhões) e se firmar como candidato a ser a maior bilheteria de 2023.