Tiago Ramos diz que ‘fez merd*’ ao chamar ex de traidora e ‘santa do pau oco’

Modelo pediu desculpas por sua atitude após live repercutir; seguidores associaram as ofensas a Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar

Reprodução/Instagram/tiagoramoss Tiago Ramos pediu desculpas após ofender ex em live no Instagram



O modelo Tiago Ramos se desculpou nesta terça-feira, 28, por ofender uma ex-namorada durante uma live. O ex-participante de “A Fazenda 14” não citou nomes, mas muitos seguidores associaram os ataques a Nadine Gonçalves, mãe do jogador de futebol Neymar e ex de Tiago. “Estou aqui para falar de um assunto que está rodando o Brasil todo, não só o Brasil. Não tenho muita coisa para falar não, só tenho que pedir desculpa mesmo e perdão a pessoa”, falou o ex de Nadine nos stories do Instagram. Tiago acrescentou que não deveria ter exposto em uma live um assunto que só diz respeito a ele. “Não deveria ter falado, é uma coisa que é problema meu. Então, não tenho muita coisa para falar, só pedir desculpa mesmo e que a vida siga normal e pronto. Já sei os haters que eu estou sofrendo de muita mulher, nunca me chamou tanta mulher, mas dessa vez estão me chamando e eu entendo. Se eu fiz merda, tenho que aceitar, né? Então é isso, estou aqui me retratando, tentando resolver essa situação com as minhas palavras.”

Na live que gerou polêmica e viralizou nas redes sociais, o modelo deu a entender que foi traído por alguém com quem estava se relacionando. “Manda ela e ele virem falar comigo aqui agora. Pode gravar essa miséria aí, estou nem aí. Traidora de merda. Gostava muito do jubileu e foi atrás de um cara que gosta de levar pelas costas. Não tenho nada contra, mas ‘tamo junto’. A santa do pau oco”, falou na transmissão ao vivo. Muitos seguidores comentaram que Tiago parecia estar bêbado quando fez as declarações. Antes de se retratar, ele chegou a fazer uma live com a influenciadora Deolane Bezerra, que o aconselhou: “Para de beber e para de dar palco para os outros. Vê aí tudo o que você está conquistando, Deus está te abençoando, você está realizando seus sonhos, dando uma vida boa para sua família. Você vai ficar aí dando palco para p*rra de fofoca? Errou? Foi moleque? Vida que segue. Outros erros agora, não repete os mesmos”.