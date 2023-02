Tiago Ramos faz exposições em live, e seguidores associam à mãe de Neymar: ‘Traidora de m*rda’

Nadine Gonçalves foi envolvida na história após o modelo dar a entender que foi trocado por outro

Reprodução/Instagram/tiagoramoss/nadine.goncalves Tiago Ramos e Nadine Gonçalves tiveram uma relação conturbada entre 2020 e 2021



O modelo Tiago Ramos abriu uma live na madrugada desta segunda-feira, 27, no Instagram, e deu a entender que foi traído. Um trecho dessa transmissão ao vivo viralizou nas redes sociais, e muitos seguidores acreditam que o ex-participante de “A Fazenda 14” estava falando da sua ex-namorada, Nadine Gonçalves, que é mãe do jogador de futebol Neymar. “Manda ela e ele virem falar comigo aqui agora. Pode gravar essa miséria aí, estou nem aí. Traidora de merda. Gostava muito do jubileu e foi atrás de um cara que gosta de levar pelas costas. Não tenho nada contra, mas ‘tamo junto’. A santa do pau oco”, disparou Tiago na live. Muitos seguidores também comentaram que o modelo parecia estar bêbado. “Meu Deus, o Tiago Ramos expondo a mãe do Neymar!!!! Socorro”, comentou uma pessoa no Twitter. “Tiago Ramos totalmente desequilibrado. Dona Nadine, cria vergonha também. Que agonia esse assunto”, escreveu outra. “O Tiago Ramos fazendo live ‘bebíssimo’ no IG expondo a Nadine. Estou rindo tanto”, declarou mais um. Vale lembrar que no início do mês surgiram rumores de que Tiago e Nadine teriam voltado a se encontrar, isso porque um amigo em comum do ex-casal postou no mesmo dia e com a mesma roupa um stories em que aparecia com o modelo e outro posando com a mãe do craque do Paris Saint-Germain. Logo, os seguidores chegaram à conclusão que ambos estavam no mesmo lugar.

