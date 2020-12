Tiago Ramos é acusado de se aproveitar da mãe de Neymar e rebate: ‘Não sou michê’

Um seguidor decidiu provocar o modelo depois que começou a circular que ele estaria em Cancún com Nadine Gonçalves

Reprodução/Instagram/tiagoramoss Tiago Ramos recebeu críticas ao postar essa foto no Instagram



Tiago Ramos, que ficou conhecido como o padrasto de Neymar, decidiu rebater um seguidor que o chamou de “michê de gente rica”. A provocação aconteceu porque começou a circular nas redes sociais uma foto em que ele e Nadine Gonçalves estariam no mesmo avião indo juntos para Cancún, no México. A teoria de que o casal estaria viajando junto se reforçou após ambos postarem fotos com paisagens paradisíacas ao fundo. Além de chamar Tiago de michê, o seguidor ainda disse: “Só assim mesmo para ser feliz, nas custas dos outros”. A resposta do modelo de 22 anos foi a seguinte: “Eu não sou GP [garoto de programa] nem michê. Não desrespeito essa profissão, porém, não vem querer atenção nas custas dos outros não pow. Você não tem ideia o quanto é mal ler um comentário como esse. Eu sei que eu preciso de ajuda, mas você precisa ser um internado com esse pensamento. Me deixa em paz, eu não posso mudar meu rosto nem meu corpo, só minha mente”.

O relacionamento de Tiago com a mãe de Neymar chegou ao fim em junho deste ano em meio a muitas polêmicas e, depois disso, ele passou a expor nas redes sociais que estava com depressão e chegou a ameaçar se jogar da janela do seu apartamento. “Fica pousando de depressivo só para chamar atenção, né meu filho?”, provocou um seguidor. O modelo não deixou o comentário passar despercebido e também rebateu: “E você comentando merda para ganhar seguidor”. Vale ressaltar que Neymar era contra o relacionamento da mãe com Tiago, que é um fã declarado do jogador Paris Saint-Germain. Antes do casal anunciar a separação na mídia, Neymar chegou a criticar o modelo que já esteve envolvido em acusações de agressão contra mulher.