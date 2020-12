Por causa de aborto, Mariana Rios revela que descobriu doença autoimune

Atriz gravou um vídeo dizendo que agradece tudo o que passou, pois só assim descobriu um sério problema

Reprodução/Instagram/marianarios Mariana Rios fez um vídeo falando sobre como superou o aborto



A atriz Mariana Rios decidiu abrir seu coração nas redes sociais e falar sobre como conseguiu superar a dor após sofrer um aborto espontâneo. A artista explicou que voltou a tocar nesse assunto porque vem recebendo muitas mensagens de mulheres que passaram pelo mesmo e ainda sofrem com a dor da perda. Assim que sofreu o aborto, a atriz contou que estava tudo certo com seus exames, mas decidiu investigar o motivo de não ter conseguido seguir com a gravidez. “Durante essa investigação e depois de milhares de exames que eu fiz, descobri que tenho um anticorpo que é fortíssimo dentro do meu organismo, é um anticorpo de uma doença autoimune que causa o abordo”, revelou Mariana.

Após a descoberta, a atriz falou que passou a sentir gratidão. “Eu agradeci porque se eu não tivesse perdido [o bebê] eu não teria feito essa investigação e não teria descoberto que esse anticorpo é forte no meu corpo e poderia, ao pegar um voo, por exemplo, ter uma trombose, uma embolia pulmonar ou acontecer uma coisa muito mais grave”, afirmou. Ela também fez uma análise de como a vida é maravilhosa ressaltando que tudo tem um propósito. “Eu tive a oportunidade de estar com um ser dentro de mim que precisou de mim naquele momento e que depois precisou também retornar e esse ser de luz me trouxe a informação do que eu precisava para cuidar da minha saúde.”