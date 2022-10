Tiago Ramos revela reação da mãe de Neymar ao ver tatuagem com o nome dela; confira

Modelo também falou em ‘A Fazenda 14’ por que decidiu cobrir o nome de Nadine Gonçalves

Reprodução/Record/Instagram/sivaldolins.tattoo Tiago Ramos fez uma tatuagem com o nome de Nadine, mas depois cobriu



Tiago Ramos revelou em “A Fazenda 14” qual foi a reação da mãe do jogador Neymar, Nadine Gonçalves, quando ele tatuou o nome dela na costela. “Eu vi isso na internet. Ridículo, né? Está aí ainda?”, perguntou Pétala Barreiros após Tiago falar sobre a tatuagem no reality. O ex-namorado de Nadini mostrou que cobriu o nome da mãe de Neymar com o desenho de um lobo. Pétala quis saber por que ele tinha tatuado o nome de Nadini se eles não estão mais juntos. “Sei lá, eu fiz”, respondeu Tiago. A amiga de Deolane Bezerra também perguntou se a ex-namorada de Tiago tinha autorizado o modelo a fazer a tatuagem, ele disse que não. “Eu não pedi, mas a pessoa gostou”, afirmou. Segundo o peão, a repercussão na mídia foi tanta que a tatuagem acabou virando “uma coisa ruim”. “[Nadini] gostou, mas me chamou de louco. O nome ficou da hora, ficou bonito, mas eu cobri porque eu vim para cá, a galera ia cair em cima.” Tiago acrescentou que não queria expor sua ex-namorada na casa, pois ela está em seu coração mesmo eles sendo agora apenas amigos. Nadini e Tiago viveram um relacionamento polêmico e o modelo ficou conhecido como o “padrasto de Neymar”. Eles assumiram o namoro em abril de 2020 e tiveram várias idas e vindas marcadas por rumores de brigas e confusões. Em abril deste ano, começou a ser especulado que Nadini virou a página e engatou em um affair com o influenciador fitness Rafa Talamask.