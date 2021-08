Tierry apaga fotos com Gabi Martins e fãs especulam término; assessoria nega

Em meio as especulações, o casal vai se apresentar junto no ‘Música Boa Ao Vivo’ desta segunda

Reprodução/Instagram/tierry Gabi Martins e Tierry vão se apresentar juntos no 'Música Boa Ao Vivo'



O namoro dos cantores Tierry e Gabi Martins virou alvo de especulações nesta segunda-feira, 9, após o artista apagar do Instagram as fotos em que aparece com a ex-participante do “BBB 20”. Gabi, no entanto, manteve as publicações com o cantor, incluindo um post que ela fez no último dia 11 de junho, no qual celebrou seis meses de namoro com o dono do hit Rita. Ao colunista Léo Dias, do Metrópoles, a ex-BBB disse que teve uma briga com Tierry na segunda-feira, 9, e ele terminou com ela. “Até agora não sei o que vai ser da gente”, declarou a cantora. Muitos seguidores acreditam que o possível desentendimento entre o casal foi motivado por um convite que Gabi teria recebido para participar do reality show “A Fazenda 13”, que estreia em setembro na Record TV. Gui Napolitano, que teve um relacionamento polêmico com a cantora no “BBB 20”, também estaria na lista dos possíveis participantes. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa de Tierry e Gabi Martins negou que o casal tenha se separado e informou que eles vão se apresentar juntos no “Música Boa Ao Vivo”, do Multishow na noite desta segunda.

