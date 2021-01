Após negar relacionamento, Tierry confessa: ‘Quero casar com a Gabi Martins’

Cantor revelou que já disse a ex-BBB que a ama e que eles já têm até uma tatuagem juntos

Reprodução/Instagram/tierry Tierry falou que quer casar com Gabi Martins, mesmo não tendo feito o pedido de namoro



Depois de tanto negar, o cantor Tierry finalmente assumiu o relacionamento com a cantora Gabi Martins. Após postar várias fotos românticas com a ex-BBB em uma viagem a Fernando de Noronha, o artista escreveu no Twitter: “A gente vai vivendo de boa. Sem esperar! Isso que é top”. Em seguida, ele acrescentou: “Gente, eu quero casar com a Gabi! Namorar é para os fracos”. O cantor também explicou por que tentou esconder o relacionamento: “A verdade é que eu preciso ainda me acostumar com essa vida exposta! Preciso me adequar… preciso aprender a responder as coisas de forma adequada. Por que tudo repercute. Desculpa a todos. É tudo muito novo para mim… Perdão”, escreveu o artista que é responsável por vários hits de grandes nomes do sertanejo e, após fazer sucesso como compositor, conseguiu emplacar um hit na sua voz, a música Rita.

O baiano, de 31 anos, também respondeu algumas perguntas dos fãs no Instagram. Ele falou que ainda não pediu a Gabi em namoro oficialmente, mas garantiu que isso vai acontecer: “Vai chegar [o momento]. Estou planejando”. Um seguidor questionou se o casal “Gati” era real e Tierry foi direto: “Sim, super! Peço desculpas se as respostas não foram como vocês queriam! Gente, temos tão pouco tempo [juntos] e hoje já disse que a amo e temos até tatuagem”. Sobre a carreira, ele adiantou que eu janeiro vai lançar uma música com Gusttavo Lima e que tem interesse em fazer parcerias com Joelma e Zé Felipe.

Gente eu quero casar com a Gabi! Namorar é pros fracos — Tiehit 🤠🔪 (@tierryoficial) January 3, 2021