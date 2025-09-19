Tim Burton e Monica Bellucci anunciam separação
O diretor de ‘Edward Mãos de Tesoura’ e a atriz de ‘Irreversível’ se conheceram no Festival Lumière em Lyon, na França, em 2022, quando a atriz entregou ao cineasta um prêmio pelo conjunto da carreira
O casal formado pelo diretor americano Tim Burton e a atriz italiana Monica Bellucci anunciaram sua separação nesta sexta-feira (19) em um comunicado. “Com muito respeito e profundo carinho um pelo outro, Monica Bellucci e Tim Burton decidiram se separar”, afirmaram as duas estrelas em um comunicado conjunto.
O diretor de “Edward Mãos de Tesoura” e a atriz de “Irreversível” se conheceram no Festival Lumière em Lyon, no leste da França, em outubro de 2022, quando a atriz entregou ao cineasta um prêmio pelo conjunto de sua carreira. Burton e Bellucci iniciaram um relacionamento, que incluiu uma colaboração artística no filme “Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice” (2024).
Na sequência de “Os Fantasmas se Divertem”, filme dirigido por Tim Burton em 1988, Monica Bellucci interpreta Delores, uma criatura maléfica com ares de Frankenstein determinada a se vingar de seu ex-marido Beetlejuice (Michael Keaton). O diretor, 67 anos, teve um longo relacionamento com a atriz britânica Helena Bonham Carter, de quem se separou em 2014. O casal tem dois filhos. Bellucci, 60 anos, foi casado por 14 anos com o ator francês Vincent Cassel, com quem tem duas filhas.
*Com informações da AFP
Publicado por Carol Santos
