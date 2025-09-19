Jovem Pan > Entretenimento > Famosos > Tim Burton e Monica Bellucci anunciam separação

Tim Burton e Monica Bellucci anunciam separação

O diretor de ‘Edward Mãos de Tesoura’ e a atriz de ‘Irreversível’ se conheceram no Festival Lumière em Lyon, na França, em 2022, quando a atriz entregou ao cineasta um prêmio pelo conjunto da carreira

  • Por Jovem Pan
  • 19/09/2025 11h01
  • BlueSky
ANDER GILLENEA / AFP O diretor americano Tim Burton (E) e a atriz italiana Monica Bellucci 'Com muito respeito e profundo carinho um pelo outro, Monica Bellucci e Tim Burton decidiram se separar', afirmaram em um comunicado

O casal formado pelo diretor americano Tim Burton e a atriz italiana Monica Bellucci anunciaram sua separação nesta sexta-feira (19) em um comunicado. “Com muito respeito e profundo carinho um pelo outro, Monica Bellucci e Tim Burton decidiram se separar”, afirmaram as duas estrelas em um comunicado conjunto.

O diretor de “Edward Mãos de Tesoura” e a atriz de “Irreversível” se conheceram no Festival Lumière em Lyon, no leste da França, em outubro de 2022, quando a atriz entregou ao cineasta um prêmio pelo conjunto de sua carreira. Burton e Bellucci iniciaram um relacionamento, que incluiu uma colaboração artística no filme “Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice” (2024).

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Na sequência de “Os Fantasmas se Divertem”, filme dirigido por Tim Burton em 1988, Monica Bellucci interpreta Delores, uma criatura maléfica com ares de Frankenstein determinada a se vingar de seu ex-marido Beetlejuice (Michael Keaton). O diretor, 67 anos, teve um longo relacionamento com a atriz britânica Helena Bonham Carter, de quem se separou em 2014. O casal tem dois filhos. Bellucci, 60 anos, foi casado por 14 anos com o ator francês Vincent Cassel, com quem tem duas filhas.

*Com informações da AFP
Publicado por Carol Santos

Leia também

Lady Gaga estreia em ‘Wandinha’ e lança música inédita para a série
Netflix libera trailer inédito da 2ª parte de 'Wandinha' que contará com Lady Gaga

 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >