Polícia vai investigar Antonia Fontenelle por ‘manifestações preconceituosas’

Delegado responsável pelo caso entendeu que falas da influenciadora evidenciam ‘o crime de racismo’ e que isso fez com que determinasse a instauração do inquérito policial

Reprodução/Instagram Influenciadora foi criticada após declarações



A Polícia Civil da Paraíba irá investigar a influenciadora Antonia Fontenelle por suposto crime de xenofobia em comentários feitos sobre o DJ Ivis, preso recentemente após ser filmado agredindo a companheira. A informação foi confirmada pela corporação que, em nota, afirmou que as investigações serão conduzidas pela Delegacia Especializada de Crimes Homofóbicos, Raciais e de Intolerância Religiosa (DECHRADI). Segundo a Corporação, o delegado Pedro Ivo, responsável pelo caso, teve o entendimento de que as falas recentes de Fontenelle caracterizam ‘manifestações preconceituosas generalizadas’. “Isso evidencia, a priori, o crime de racismo, tipificado no art. 20 da Lei nº 7716/1989, cuja pena é de reclusão de um a três anos e multa, e a ação penal é pública incondicionada. Por essa razão, determinei a instauração de inquérito policial, para o completo esclarecimento dos fatos”, afirmou o delegado. Com a abertura do inquérito, a polícia realizará diligências e procedimentos para apurar se houve ou não o crime, além de interrogar a influenciadora e, caso necessário, enviar os resultados para o jurídico.

Nos últimos dias, Fontenelle se envolveu uma polêmica após declarações sobre o caso de DJ Ivis. “Esses paraíbas fazem um pouquinho de sucesso e acham que podem tudo”, disse a influenciadora ao comentar as agressões do DJ. A fala repercutiu e fez com que figuras públicas se posicionassem a respeito disso. Dentre elas, estava Juliette Freire, campeã do ‘BBB 21‘, que condenou as declarações de Fontenelle – que chegou a se justificar dizendo que se tratava de uma “força de expressão”. “Não é força de expressão, é xenofobia. Não existe ‘ser Paraíba’ e ‘fazer paraibada’. Existe ser paraibana ou paraibano, o que sou com muito orgulho. Tire seu preconceito do caminho, que vamos passar com a nossa cultura e não vamos tolerar atitudes machistas e xenofóbicas de lugar algum”, afirmou Juliette.