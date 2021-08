Titi Muller revela que casamento com Tomás Bertoni acabou: ‘Alívio’

Apresentadora e guitarrista da banda Scalene estavam casados desde 2019 e são pais de Benjamin

Reprodução/Instagram/titimuller_ Titi e Tomás se casaram em setembro de 2019, em São Paulo



A apresentadora Titi Muller e o guitarrista da banda Scalene Tomás Bertoni não estão mais juntos. A revelação sobre o fim do casamento foi feita por Titi em entrevista à revista TPM e divulgada neste sábado, 14. Eles têm um filho juntos, Benjamin, de um ano. “Imagina pegar uma apresentadora de programa de viagem e um músico, que rodava o Brasil inteiro, e trancar em um apartamento, com um bebê, durante uma pandemia. Foi tipo engaiolar bicho solto”, afirmou a apresentadora. Segundo ela, a decisão da separação foi tão boa para os dois que eles até fizeram sexo em seguida. “Claro que ninguém se separa feliz, a gente se separa para buscar a felicidade. Mas não acho que seja sobre largar a toalha, e sim sobre reconhecer nossos limites. Parece que saiu um peso. No dia que a gente decidiu se separar, o alívio foi tão grande que a gente até transou (risos).”

De acordo com Titi, ela não se sente culpada pelo fato de o casamento ter terminado e afirmou que ainda ama Tomás e que eles continuarão sendo uma família. “Eu sempre acreditei que uma família não precisava morar sob o mesmo teto.” A apresentadora também falou sobre as dificuldades de uma gravidez na pandemia e revelou que contou com o apoio dos pais de Tomás após o nascimento de Benjamin, que moravam perto deles, mas sofreu com a distância da própria família, que mora em outro Estado. Titi e Tomás se casaram em setembro de 2019, numa cerimônia para familiares e amigos próximos em São Paulo.