Silvio Santos recebe alta após ser internado com Covid-19

Segundo família, dono da SBT deu entrada no Hospital Albert Einstein clinicamente bem, mas foi internado para fazer exames

Lourival Ribeiro/SBT/Divulgação Silvio Santos recebeu alta nesta sexta-feira, 13



O apresentador Silvio Santos recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na noite desta sexta-feira, 13, após ser internado com sintomas da Covid-19. Com 90 anos, o dono da SBT tinha bom estado de saúde, mas foi mantido na instituição por precaução para fazer exames. Segundo a assessoria da emissora, ele foi liberado ainda no turno da noite e vai cumprir isolamento em local que não foi informado. Silvio foi vacinado contra o coronavírus na cidade de São Paulo, com a CoronaVac, imunizante desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Na vacinação com a primeira dose, ocorrida em fevereiro, Rebeca Abravanel, uma das filhas de Silvio, compartilhou uma foto dele: “Vacinado!!!!!!!!!! Agradecendo muito a Deus por esse momento!”, escreveu. Especialistas lembram que a função dos imunizantes não é impedir que as pessoas peguem a doença, e sim evitar sintomas graves e hospitalizações. Ainda na manhã deste sábado, 14, o neto de Silvio, Tiago Abravanel, agradeceu às mensagens de apoio “Meu avô está se cuidando”, pontuou, afirmando que “ele vai sair dessa”.