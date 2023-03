Toguro se manifesta sobre acidente que causou morte de motociclista: ‘Em momento algum dei ré’

Influenciador definiu o que aconteceu como ‘uma fatalidade’ e negou que tenha deixado o local sem prestar socorro à vítima

Reprodução/Instagram/toguro Toguro deu sua versão sobre o acidente que deixou um homem morto no Rio de Janeiro



O influenciador e CEO da Mansão Maromba Tiago Toguro se manifestou sobre o acidente que aconteceu na madrugada de sexta-feira, 3, no Rio de Janeiro. O carro em que ele estava colidiu com a moto de Johny Vieira da Silva, que não resistiu ao acidente e morreu. Em nota divulgada nas redes sociais, Toguro definiu o que ocorreu como “uma fatalidade”: “Infelizmente ele veio a colidir na parte traseira do veículo e perdeu a vida, em momento algum eu dei marcha ré, não posso falar mais detalhes do acidente, por orientação”. O influenciador negou que deixou o local sem prestar socorro à vítima. “Desde o momento do acidente, eu permaneci no local, aguardei o atendimento médico à vítima, me coloquei à disposição das autoridades para que fosse realizado o exame de alcoolemia e substâncias tóxicas, aguardei a realização da perícia técnica por parte da Polícia Civil e após, ainda no local dos fatos, fui liberado pela autoridade policial para retornar a São Paulo”.

De acordo com Toguro, ele foi até o 21 Distrito Policial, responsável pela ocorrência, e se apresentou espontaneamente: “Fiz um termo de declaração, documento este público, que consta que estou à disposição da família neste momento de luto, para auxiliar no que for possível. Informando também que só ontem no final da noite que eu recebi o contato dos familiares e minha assessoria conversou com a irmã da vítima, senhora Tayna, que ficou de se reunir com sua família e nos retornar para podermos prosseguir com o auxílio e assistência devida”. O influenciador, que faz sucesso nas redes sociais mostrando sua rotina fitness e com vídeos de humor, também explicou por que demorou para se pronunciar. “Desde o momento do acidente até agora, não estou bem, por isso o silêncio e por este motivo preferi não me pronunciar e respeitar o luto da família e amigos, e de forma velada ajudá-los como for possível, sabendo que nenhum valor trará de volta à vítima e muito menos amenizará o sofrimento e dor daqueles que o amavam”, declarou. A Jovem Pan entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro e com a LAMSA, empresa que administra a via onde aconteceu o acidente, e aguarda retorno.