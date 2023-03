Luísa Sonza cai no choro ao expor embate com a Universal Music: ‘Podem pegar todo o dinheiro’

Cantora afirma que a antiga gravadora não quer liberar o lançamento de uma versão ao vivo de ‘Doce 22’

Reprodução/Instagram/luisasonza Luísa Sonza chorou ao falar que Universal Music não quer liberar ao vivo de 'Doce 22'



A cantora Luísa Sonza caiu no choro ao revelar que a Universal Music não quer autorizar o lançamento de uma versão ao vivo do álbum “Doce 22”. A dona do hit Penhasco disse que a gravação já foi feita em um show que ela definiu como marcante para a carreira dela. “Prometi que ia ficar longe dessas coisas e não ia mostrar mais aqui meus sentimentos, só que assim, os fãs já sabem que eu sempre sonhei em fazer um ao vivo, ainda mais o ‘Doce 22’, que é tão importante, e essa turnê, que [também] foi tão importante”, disse a artista sem conter as lágrimas. “Quando eu descobri que a Universal não iria liberar eu evitei escutar o ao vivo. Eu não queria escutar porque eu sabia que não ia ser liberado, só que meu produtor falou: ‘Você precisa escutar isso’. Eu comecei a escutar o ao vivo dessa turnê e, de verdade, está a coisa mais linda do mundo.”

Luísa falou que dói pensar que vários profissionais se empenharam para gravar esse show ao vivo e, agora, ele está sendo impedido de ser lançado. Atualmente na Sony Music, a cantora enfatizou que tanto ela quanto sua nova gravadora estão dispostas a abrir mão de todo lucro que esse trabalho gerar. “Eles podem pegar todo o dinheiro disso, eu só quero que esse ao vivo saia, eu só queria ter um ao vivo com o meu show da turnê do ‘Doce 22’, que foi tão importante na minha vida, vocês sabem o que eu vivi”, declarou a artista, que lidou com recorrentes ataques virtuais no início da carreira. Sem esconder sua frustração, ela ainda disparou: “O que é que custa? Isso é uma obra minha, isso é uma coisa minha”. De acordo com Luísa, a Universal alega que lançar o álbum ao vivo pode diminuir os ganhos que a gravadora tem com os streams de “Doce 22”, isso porque os fãs podem deixar de ouvir as versões de estúdio nos streamings de música para ouvir as versões ao vivo. A Jovem Pan tentou contato com a Universal, mas ainda não obteve retorno.