Tokinho fala sobre virar meme no exterior e relembra sex-tape vazada: ‘Repercutiu por ser um anão gay’

Humorista ficou surpreso ao viralizar no TikTok com um vídeo no qual aparece fazendo uma tirolesa

Divulgação/Reprodução/Instagram/tokinhooficial Tokinho está bombando nos Estados Unidos após seu vídeo na tirolesa viralizar



O humorista Tokinho está fazendo sucesso no exterior após um vídeo que postou no TikTok virar meme nas redes sociais. Com mais de 24 milhões de visualizações e mais 1 milhão de curtidas, o post mostra o artista em uma tirolesa na Chapada Diamantina, Bahia. Por ter nanismo, muitas pessoas fizeram duetos com o vídeo simulando que Tokinho estava fazendo tirolesa em um varal de roupas (Assista no final da matéria). “Eu não esperava que ia repercutir tanto. Sei que está na modinha fazer esse tipo de vídeo no TikTok, mas não imaginei que fariam duetos com um vídeo meu. Está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos”, comentou o humorista em entrevista à Jovem Pan. Desde o início, Tokinho levou na brincadeira as montagens que fizeram com seu vídeo. “É um humor leve, não é algo apelativo”, afirmou o artista que já teve outras gravações notadas por estrelas internacionais como Katy Perry e Snoop Dog. “Sinto que já nasci dentro do humor. Já fiz pegadinha do Silvio Santos, passei pelo ‘Pânico’ e trabalhei em um programa de humor na Argentina. Também já fui dançarino de uma cantora de funk [Tati Zaqui].”

As piadas pelo fato de ter nanismo não incomodam Tokinho, mas ele enfatizou que construiu uma carreira como humorista por ter talento e não por ser pequeno. “A única coisa que me incomoda é a apelação, quando começam a me olhar com deboche, quando desfazem de mim e me chamam de ‘anãozinho’ para me desmerecer. Eu sou e me vejo como uma pessoa normal. Acho que nunca passei por uma situação constrangedora porque nunca dei espaço, quando sinto que vai começar, eu já corto e peço respeito”, comentou o artista. Um dos momentos mais difíceis da sua vida foi quando caiu nas redes sociais um vídeo íntimo no qual ele aparece tendo relação sexual com um ex-affair. Tokinho é homossexual e quando o vídeo vazou sua família ainda não sabia da sua orientação sexual. “O processo de me assumir foi complicado por causa dessa sex-tape. Foi como se o mundo tivesse caído sobre mim, achei que ia perder minha família, esse era meu maior medo. No começo, eu tentei mentir para a minha mãe dizendo que era um vídeo editado, já para o meu pai, eu não tive muito o que falar, mas isso passou e hoje somos todos unidos”, contou.

Quando o vídeo íntimo vazou, Tokinho se deparou com muitos comentários preconceituosos nas redes sociais e ele chegou a pensar em suicídio. “Acredito que [a sex tape] repercutiu por ser de um anão gay. Foi complicado, mas amigos próximos me ajudaram muito e até mesmo a cantora Tati Zaqui. Eu era dançarino dela na época e ela, por ser bissexual, conversou muito comigo e eu fui começando a me aceitar. Entendi que não era nada de diferente, só estava tendo uma relação sexual.” O humorista contou que ainda trabalha isso no seu psicológico, mas atualmente o que ele mais recebe é carinho dos fãs. “Muitas pessoas com nanismo me procuram dizendo que são anãs e falando que sou muito legal, que não ligo para nada, que sempre estou sorrindo e de bem com a vida. É prazeroso saber que faço parte da vida das pessoas e que faço muita gente dar risada com meus vídeos”, afirmou.

Aos 27 anos, Tokinho está solteiro e aproveitou o isolamento social para sair um pouco de São Paulo, onde mora atualmente, e ficar com a família na sua terra natal. “Eu me reconectei com a minha família, passei uma temporada com eles na Bahia, mas confesso que também sinto saudade de ir a uma baladinha, de sair com os amigos e de abraçar todo mundo”, disse. Durante a pandemia, o humorista tem ganhado dinheiro fazendo publicidade nas redes sociais. Sobre o futuro profissional, Tokinho fez mistério, mas adiantou à Jovem Pan que em breve vai participar de um projeto em um programa de televisão exibido em uma emissora aberta.