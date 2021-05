Ex-The Voice bomba no TikTok dublando áudios da mãe: ‘Acham que estou imitando a Dona Hermínia’

João Pedro Chaseliov, que participou da versão kids do reality, fala dos bastidores da atração, sucesso nas redes sociais, inspiração em Paulo Gustavo e convivência com a família na quarentena

Reprodução/Globo/Instagram/joaopedrochaseliov João Pedro Chaseliov participou do The Voice Kids e atualmente é tiktoker



Com mais de 4,6 milhões de seguidores, o influenciador digital João Pedro Chaseliov, de 16 anos, faz sucesso no TikTok dublando os áudios que recebe da sua mãe. “Tudo começou com a quarentena. Estava em casa, entediado, sem nada para fazer e muitos amigos meus falavam do TikTok. Inicialmente, eu baixei para ficar vendo vídeo, mas comecei a me interessar e fui vendo como poderia criar um conteúdo para esse aplicativo. Postei um vídeo, viralizou, e aí continuei postando”, contou o tiktoker em entrevista à Jovem Pan. A ideia de dublar os áudios foi da própria mãe de João Pedro, que autorizou o filho a usar a sua voz após se divertir com um vídeo em que a atriz Claudia Raia ouvia com a filha, Sophia, as mensagens que mandou para ela. “Minha mãe sabe que os áudios dela são engraçados, a gente sempre comentou sobre isso aqui em casa”, disse João Pedro, que também falou sobre a inspiração no ator Paulo Gustavo, que fez sucesso ao dar vida à personagem Dona Hermínia.

“Muita gente acha que eu estou imitando a Dona Hermínia nos meus vídeos, mas é que minha mãe é muito parecida com ela. A gente sempre assiste aos filmes do Paulo Gustavo porque somos muito fãs e sempre comentamos que a personagem lembra muito a minha mãe. Na minha construção, eu não criei uma personagem porque eu dublo a minha própria mãe, então eu me baseei nela, mas o Paulo Gustavo é uma inspiração para qualquer pessoa que esteja no ramo da comédia”, afirmou João Pedro. Antes de bombar no TikTok, o influenciador chamou a atenção do público ao participar do “The Voice Kids”. Na época, ele tinha 13 anos e, ao passar nas audições às cegas cantando This Is Me, do musical “O Rei do Show”, escolheu Claudia Leitte como técnica. “Foi uma experiência incrível e única, encontrei várias pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu, fiz muitos amigos. Sinto que o programa me trouxe maturidade e conhecimento ao mesmo tempo. Nessa época, eu só postava vídeos cantando. Hoje, não sei se quero seguir uma carreira de cantor, mas tenho o sonho de lançar um álbum”, confessou.

Nos bastidores do reality, João Pedro disse que o clima não era de competição. “As psicólogas estavam disponíveis o tempo todo, a gente conversava e elas preparavam a gente para a competição, então não havia rivalidade entre as crianças que estavam participando do programa. Era um clima tranquilo, tratavam a gente super bem.” Nessa época, o influenciador já conquistou alguns fãs, mas foi no período de isolamento social que começou a lidar com a realidade de ter milhares de seguidores. “Quando eu saio na rua e as pessoas pedem para tirar foto comigo é um pouco estranho, porque comecei a gravar na quarentena e, nesse tempo, eu só saio quando preciso realmente fazer algo”, comentou. Além de se consolidar como influenciador, João Pedro também está se aproximando ainda mais da família nesse período. “Antes eu tinha ensaio, escola, aula de inglês, eu nunca parava quieto em casa. Com a quarentena, eu fiquei mais em casa e vivi muitos momentos com a minha família. Minha relação com a minha mãe sempre foi muito boa, mas é claro que também tem aquelas brigas que são normais entre mãe e filho”, finalizou o tiktoker.