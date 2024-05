Dia das Mães: conheça aplicativos e sites para homenagear com cartões, vídeos e canções

Confira três ferramentas simples, onde você pode criar uma declaração especial neste domingo (12)

Reprodução/Freepik Dia das mães: homenagens virtuais para sua mãe



Faça um cartão em homenagem à sua mãe no Canva

O Canva é um site ou aplicativo que te permite criar materiais gráficos e vídeos com facilidade, gratuitamente. Com uma interface simples e poucos passos, você consegue montar um cartão personalizado a partir de modelos.

Após fazer o login na plataforma, clique no botão roxo “Criar um design”, no canto superior direito, ao lado do ícone do seu perfil; Selecione o formato que deseja criar: Story do Instagram, post para Instagram, quadro em branco, entre outros; Na barra de busca, digite “Dia das mães ” e veja as sugestões em português oferecidas pelo site. Os modelos que possuem um ícone de coroa dourada no canto inferior direito são exclusivas da conta Pro e não estão inclusos na conta gratuita; Selecionado o modelo, você pode fazer ajustes, mudar o texto, adicionar imagens, mudar cores. Sinta-se livre para adaptar o conteúdo do seu jeito; Se quiser adicionar mais componentes, selecione a aba “Elementos”, à esquerda, e personalize com figurinhas, formas, gráficos e mais. Você também pode adicionar texto clicando na aba “Texto”; Na aba “Uploads” você também pode adicionar fotos tiradas por você. Basta clicar em “Fazer upload de arquivos” e inserir a imagem na arte; Terminado seu cartão, clique em “Compartilhar” (“Share”) e escolha fazer o download para seu celular, compartilhar nas redes sociais ou imprimir.

Faça uma canção para sua mãe no Suno.IA

A ferramenta de criação de músicas em IA Suno tem chamado atenção pelo seu uso bem-humorado em memes, mas se você souber descrever bem o que você quer, poderá sair com uma canção bonita para sua mãe. A plataforma não é das mais sutis: se apenas dizer “faça uma música para minha mãe” você sairá provavelmente com uma canção clichê. Siga as dicas abaixo para obter um melhor resultado. Fique atento, pois o número de vezes que você pode gerar músicas por dia, na conta gratuita, é limitado.

Entre no site suno.com e crie uma conta; Quando estiver logado, clique na aba “create”, no lado esquerdo; No campo de texto “Song description”, descreva, em português mesmo, quem é sua mãe. Diga seu primeiro nome e conte em poucas palavras sua história, sabendo que a IA poderá usá-la nas letras; Descreva os sentimentos que as pessoas têm pela sua mãe; Para melhores resultados, descreva também um estilo agradável e inspirador, como “samba e bossa nova com toque solar”. Mas fique atento: o campo só aceita até 200 caracteres; Clique em “Create” e aguarde a música ser gerada. O sistema gera duas músicas por vez. Se ficar feliz com uma delas, selecione a opção “três pontos” e clique em “Download”, para baixar a música em formato áudio ou vídeo ou “Share” para compartilhar o link ou nas redes sociais.

Faça um vídeo para sua mãe no Google Fotos

Um dos recursos mais legais do Google Fotos (Android, iPhone) é sua capacidade de criar automaticamente, em questão de minutos, slideshows musicais com fotos e vídeos de pessoas, lugares, animais ou momentos específicos. Isso torna a ferramenta ideal para homenagens rápidas.

No topo da tela, toque em “+” e na aba “Criar novo”, selecione “Vídeo de destaque”; Selecione as pessoas cujas fotos você deseja que apareçam no vídeo. Caso elas não estejam nas sugestões iniciais, toque no botão de “+”, com o ícone de uma pessoa ao lado, e procure por elas na lista; Toque no botão “Visualização”, no canto superior direito e aguarde o carregamento do vídeo; Com o vídeo preparado, você pode fazer ajustes, selecionando uma música e adicionando cenas extras; Terminado os ajustes finais, toque em Salvar; O vídeo entrará na sua pasta de criações e poderá ser compartilhado.

*Com informações do Estadão Conteúdo