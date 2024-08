Tom Cruise fará rapel no Stade de France durante encerramento das Olimpíadas

Informação foi compartilhada pelo portal TMZ; ator deve pousar em campo carregando a bandeira oficial dos Jogos Olímpicos

Loic VENANCE / AFP Ator norte-americano Tom Cruise (R) fala com o CEO da Warner Bros, David Zaslav (L), enquanto eles participam da qualificação feminina de ginástica artística durante os Jogos Olímpicos de Paris



O ator Tom Cruise será a grande atração do encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris, em 11 de agosto. Segundo o portal TMZ, Tom Cruise, de 62 anos, fará rapel no Stade de France e vai pousar em campo carregando a bandeira oficial das Olimpíadas. O motivo é a passagem de bastão entre a capital francesa e a próxima sede dos Jogos, Los Angeles, nos Estados Unidos. A cidade norte-americana, conhecida pelos enormes estúdios do cinema, pretende se apresentar desta maneira já na cerimônia de encerramento desta edição. Ainda segundo o veículo, também será exibido um filme do ator viajando da França para os Estados Unidos e pousando no clássico letreiro de Hollywood. O ator foi visto nas arquibancadas das instalações olímpicas em Paris. Cruise foi recebido com honras logo ao chegar à capital francesa, sendo nomeado Cavaleiro das Artes e das Letras pelas autoridades, antes de aparecer nas arquibancadas durante as provas de ginástica atrás de Greta Gerwig, diretora de “Barbie”.

*Com informações do Estadão Conteúdo e da AFP

Publicado por Sarah Américo