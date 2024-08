França vence Argentina e vai às semis em Paris 2024; Egito também avança, superando o Paraguai

Seleção francesa conseguiu avançar de fase com o placar mínimo; os egípcios, após empate em tempo regulamentar, passaram nos pênaltis

ROMAIN PERROCHEAU/AFP Jean-Philippe Mateta marcou gol da vitória



Empurrada por sua torcida, a França do técnico Thierry Henry se classificou para a semifinal do futebol masculino dos Jogos de Paris 2024 ao vencer a Argentina de Javier Mascherano por 1 a 0, nesta sexta-feira (2), em Bordeaux. O atacante Jean-Philippe Mateta, com uma cabeçada logo no início do jogo (5′) marcou o gol da vitória no duelo que encerrou as quartas de final e que terminou com uma confusão entre as delegações em campo e nos vestiários do estádio em Marselha. Já o Egito, superou o Paraguai nos pênaltis (5 a 4) após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Na prorrogação, se classificou para as semifinais do torneio olímpico de futebol masculino.

O camisa 10 Ibrahim Adel voltou a ser o destaque egípcio ao marcar o gol do empate na reta final (88′) e converteu o pênalti decisivo.O meio-campista Diego Gómez, companheiro de Lionel Messi no Inter Miami, colocou os ‘albirrojos’ na frente (71′) com um belo chute de pé direito após receber uma assistência de Julio Enciso.Com muita garra mas pouca criatividade, os paraguaios do goleiro ‘Gatito’ Fernández, campeões sul-americanos do torneio sub-23, se despedem do sonho de igualar a prata obtida em Atenas 2004. Essa será a terceira participação dos egípcios em semifinais dos Jogos Olímpicos após as edições de Amsterdã 1928 e Tóquio 1964.

