Tom Holland diz que saiu do Instagram e explica: ‘Resolvi focar no Tom’

Reprodução Tom Holland deu um tempo nas redes sociais



Tom Holland resolveu abandonar o Instagram para focar em si próprio. O ator, que é o atual Homem-Aranha do cinema, confirmou a informação ao E! News. “Eu não tenho Instagram agora, eu tive que me afastar e dar um tempo.”

“Estava tomando conta da minha vida, eu estava obcecado. Tipo, quantos likes eu tinha e o que as pessoas estavam falando da minha foto. Estava mais focado na vida de Instagram no que a vida real”, completou.

O ator, então, resolveu ir além e até emendou um discurso em terceira pessoa. “Agora que eu dei um passo atrás e passei a focar no Tom, no futuro e como o Tom será – nossa, estou falando de mim mesmo na terceira pessoa, parece um babaca, mas você sabe o que quero dizer. Estou trabalhando em mim mesmo e me sinto ótimo.”

O próximo projeto de Holland nas telonas será a adaptação do jogo “Uncharted”, que está em desenvolvimento há anos, sem sucesso em sair do papel.