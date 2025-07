Trump avalia conceder perdão presidencial para P. Diddy, segundo revista

Rapper está em prisão preventiva desde setembro, aguardando a definição de sua sentença em caso de transporte de mulheres com a finalidade de prostituição

John Lamparski/Getty Images/AFP Ele foi absolvido das acusações de tráfico sexual e conspiração para extorsão



Donald Trump está avaliando a possibilidade de conceder um perdão presidencial a P. Diddy, conforme informações divulgadas pela revista Deadline. O presidente declarou que consideraria a situação se houvesse indícios de que a pessoa em questão foi injustamente tratada em maio. “Eu certamente avaliaria os fatos se eu achasse que alguém foi maltratado, quer gostem de mim ou não. Não teria qualquer impacto em mim.” O julgamento de Diddy teve início em maio, e foi aceita a denúncia por transporte de mulheres com a finalidade de prostituição.

No entanto, ele foi absolvido das acusações de tráfico sexual e conspiração para extorsão. A decisão sobre a pena será anunciada no dia 3 de outubro. Atualmente, Diddy se encontra em prisão preventiva desde setembro, aguardando a definição de sua sentença. Até o momento, tanto os representantes do artista quanto a Casa Branca optaram por não se pronunciar sobre o assunto.

