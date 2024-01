Vanessa Lopes passa por tratamento psiquiátrico e é ‘acompanhada 24h por dia’ após desistência do ‘BBB’

Boletim médico divulgado nesta sexta-feira informa que influenciadora apresenta ‘boa evolução’, mas deve continuar afastada das atividades de trabalho

A família da influenciadora Vanessa Lopes divulgou nesta sexta-feira, 26, o primeiro boletim médico da ex-BBB após sua desistência do reality show. O documento é assinado pelo diretor clínico do IPAGE, Instituto de Psiquiatria Antonio Geraldo, Dr. Antônio Geraldo da Silva. A nota informa que Vanessa, sob os cuidados do médico, passa por tratamento psiquiátrico na residência dos pais, “acompanhada pelos mesmos 24 h por dia”. “Faz avaliação média psiquiátrica diária, com boa evolução até o momento, necessitando ficar afastadas das atividades de trabalho”, diz o boletim, que também sita bom prognóstico e a solicitação de exames complementares para avaliação clínica completa. O médico também exalta a necessidade de apoio público, privacidade e empatia com a paciente e informa que novos comunicados serão divulgados “sempre que tenhamos evolução no quadro”.

A divulgação ocorre um dia após o pai de Vanessa, Alisson Ramalho, publicar um vídeo para falar sobre o estado de saúde da filha. Segundo o também influenciador, a ex-participante do Big Brother Brasil está bem, mas reclusa porque “demanda atenção e muito cuidado”. “Quero tranquilizar vocês sobre as fake news que citam mentiras, dizendo [que há] atritos e brigas da Vanessa com a família dela. Ao contrário, estamos todos muito bem, em família e esse é um momento de muito acolhimento”, disse Alisson, que também agradeceu o apoio e disse esperar que, em breve, a influenciadora volte às redes sociais, “distribuindo seu sorriso, seu brilho e sua energia”.