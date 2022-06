Vencedor de ‘A Fazenda’ é socorrido às pressas após problema relacionado a cigarro eletrônico

Lucas Viana precisou deixar uma festa de ambulância após ter uma crise de falta de ar; no hospital, ele realizou exames e ficou assustado com os resultados

Reprodução/Instagram/eulucasviana Lucas Viana foi parar no hospital após ter falta de ar em uma festa



O influenciador digital Lucas Viana, vencedor do reality show “A Fazenda 11”, precisou ser socorrido às pressas após ter uma crise de falta de ar em uma festa. Quando deixou o hospital, ele relatou o que aconteceu nas redes sociais e explicou que isso aconteceu devido ao uso do cigarro eletrônico. “Estava em uma festa e, de repente, me faltou ar de um jeito surreal, não tinha nada, parecia que estava entupido aqui [na garganta] de saliva, não sei explicar. Fui socorrido pela ambulância, ali ele já começaram a me dar um aparelhinho de oxigênio e tudo por conta do cigarro eletrônico. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Hoje, aconteceu comigo, amanhã, se você fuma, pode acontecer com você”, alertou.

No pronto-socorro, Lucas fez um exame de sangue e ficou preocupado com o resultado, isso porque deu alteração na creatinofosfoquinase (CPK), que é uma enzima presente em regiões do corpo como cérebro, pulmão e coração. Segundo divulgado pela Rede D’Or, quando elevada, a CPK pode ser um marcador de infarto do miocárdio, miocardite, hipertermia e distrofia muscular. O ex-Fazenda precisou tomar quatro bolsinhas de soro e repetir os exames. “Confesso que estou voltando para casa não muito feliz com os resultados [dos exames], com o que os médicos me disseram, enfim, vou ter que ir agora no cardiologista fazer um teste ergométrico e um ecocardiograma e vamos que vamos. Vou cuidar da saúde agora porque eles [os médicos] falaram que foi por pouco. Fica o alerta. Chegando em casa, vou jogar todos os meus vapers fora e isso não vai mais fazer parte da minha vida”, afirmou o influenciador.