Vídeo: Médica diz que dramaturgo José Celso teve 53% do corpo queimado; estado é grave

Artista foi internado na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo após um incêndio em seu apartamento

Reprodução/Instagram/marcelodrummond José Celso Martinez Corrêa está internado no Hospital das Clínicas de São Paulo



A médica e atriz Luciana Domschke, que há anos acompanha José Celso Martinez Corrêa fez um vídeo falando sobre o estado de saúde do dramaturgo. Ele foi internado nesta terça-feira, 4, no Hospital das Clínicas de São Paulo após um incêndio em seu apartamento localizado na região do Paraíso, zona sul da capital. De acordo com a médica, José Celso teve mais da metade do corpo queimado e seu estado é crítico. “Estou aqui na frente do Hospital das Clínicas, acabei de conversar com os médicos que estão cuidando do Zé Celso lá na UTI. O caso dele é grave, uma queimadura extensa de 53% da superfície corporal, mas ele está estável, está lutando, tendo bastante suporte. Ele está sedado, entubado e com ventilação mecânica. Algumas drogas estão auxiliando ele a manter os dados vitais dentro da normalidade”, declarou Luciana na publicação feita pelo Teatro Oficina, local que o dramaturgo ajudou a fundar. Outras três pessoas estavam no apartamento no momento do incêndio: Marcelo Drummond – marido de José Celso –, Victor Rosa e Ricardo Bittencourt. Em nota, foi informado que eles são “estão estáveis, cuidados e em observação pela inalação de fumaça”. O cachorro Nagô, que também precisou de atendimento, já saiu da clínica veterinária e está sob cuidado das irmãs do dramaturgo.