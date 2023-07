José Celso Martinez Corrêa é internado com queimaduras após incêndio em seu apartamento

Diretor teatral casado com Marcelo Drummond está na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo

Reprodução/Instagram/marcelodrummond José Celso Martinez Corrêa está internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo



O diretor e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, de 86 anos, está internado no Hospital das Clínicas de São Paulo. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela assessoria de imprensa do hospital nesta terça-feira, 4. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o dramaturgo sofreu queimaduras durante um incêndio que atingiu o apartamento em que mora na região do Paraíso, zona sul da capital. A sobrinha de José Celso disse em entrevista que o estado de saúde do tio é grave e que ele passou por uma cirurgia, foi entubado e levado para a UTI. Apesar da gravidade, o artista estaria estável. O Hospital das Clínicas não comentou sobre o estado de saúde de José Celso: “O HCFMUSP não tem autorização para passar nenhuma informação sobre o estado de saúde dos pacientes”, disse em nota.

O Teatro Oficina Uzyna Uzona confirmou, em nota, que a hospitalização de Zé Celso aconteceu após o incêndio: “Os outros três moradores da casa, entre eles Marcelo Drummond [que é casado com o dramaturgo], estão em observação pela inalação de fumaça. O cachorro Nagô também está em uma clínica veterinária em observação. Importante agora é formarmos um grande cordão de axé, reza, proteção y cura”. Conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros nas redes sociais, o incêndio foi notificado por volta das 8h da manhã e oito viaturas foram enviadas ao local. As queimaduras teriam atingido o rosto, os braços e as pernas do dramaturgo que se casou com Marcelo há cerca de um mês.