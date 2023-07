Vídeo mostra elenco do seriado ‘Chaves’ em turnê pela América do Sul; assista

Registro revela momentos de descontração e intimidade da equipe

'Chaves' / Multishow / Divulgação As imagens fazem parte do acervo pessoal da atriz Maria Antonieta de Las Nieves, que interpretou a Chiquinha



Um vídeo inédito foi publicado no YouTube mostrando o elenco do seriado mexicano “Chaves” em uma turnê pela América do Sul. Gravado em 1987, as imagens fazem parte do acervo pessoal da atriz Maria Antonieta de Las Nieves, que interpretou a Chiquinha, personagem marcante por seu choro peculiar e pela amizade com o protagonista. “Este é um vídeo pessoal de Maria Antonieta De Las Nieves com alguns fragmentos dos vídeos gravados por seu marido Gabriel Fernandez na última turnê do grupo “Chavo del 8″, que percorreu a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Esse vídeo mostra algumas cenas durante os transportes e a convivência do grupo fora das câmeras”, descreve a legenda da postagem. O registro mostra os atores da série passeando pelas ruas das cidades que visitaram e revela um clima de descontração e intimidade entre os membros da equipe. Aparecem nos registros o próprio Roberto Gómez Bolaños, idealizador da obra e intérprete do Chaves; Florinda Meza, que interpretava a Dona Florinda; Rubén Aguirre, ator que viveu o Professor Girafales; Angelines Fernández, intérprete da Dona Clotilde; e Raul Padilla, que viveu seu Jaiminho. O vídeo ainda mostra outros membros do seriado que trabalhavam atrás das câmeras.