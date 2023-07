Dublê de Harrison Ford ateia fogo em si mesmo durante protesto de atores; assista

Mike Massa não se feriu no ‘espetáculo’ desta segunda-feira em apoio à greve

Reprodução/ instagram @mikemassa1x Mike ateou fogo usando materiais de proteção e não se feriu em ato



Mike Massa, dublê do ator Harrison Ford (Indiana Jones), ateou fogo em si mesmo durante um protesto do Sindicato dos Atores (SAG-AFTRA) nesta segunda-feira, 25, em Atlanta, na Geórgia (EUA). O coordenador de dublês subiu em um palco ao fim do protesto com o casaco em chamas e uma placa da greve. Pouco depois da exibição, Massa publicou um vídeo em seu Instagram com a legenda. “Estamos cansados de ser queimados pelo AMPTP”. O dublê não se feriu e fez o “espetáculo” com materiais de proteção e teve uma equipe de bombeiros no local caso as chamas saíssem de controle. Os atores de Hollywood estão em greve desde 14 de julho e pedem aumento nos pagamentos residuais, salários mais altos e proteção contra a inteligência artificial.