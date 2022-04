Viih Tube dá detalhes de visita a Rodrigo Mussi: ‘Ainda não está 100% lúcido’

Influenciadora relatou a emoção de ver o ex-BBB extubado e conversando; ele deve deixar a UTI em breve

Reprodução/Instagram/viihtube/rodrigo.mussi Viih Tube falou sobre o estado de Rodrigo Mussi após visita em hospital



A influenciadora digital Viih Tube deu detalhes do seu encontro com o ex-BBB Rodrigo Mussi no hospital. Nos stories do Instagram, ela contou que conversou com o amigo no último domingo, 17, acompanhada do irmão dele, Diogo. Rodrigo está internado na UTI desde o dia 31 de março, quando sofreu um acidente de carro. “Ele está extubado, falando com uma certa dificuldade, o que é completamente normal”, falou a ex-participante do “BBB 21”. “Ver o Rodrigo olhando para você e falando não tem preço, foi único, incrível, não sei explicar. Vocês não estão entendendo como eu estou por dentro”, declarou a influenciadora, que comentou que estava se segurando para não chorar. Ele explicou que até o processo de extubação ser totalmente finalizado, o ex-BBB continuará na UTI, mas como já está na reta final, ele logo deve ser transferido para o quarto.

Viih tem cuidado das redes sociais de Rodrigo durante esse período e auxiliado a família do ex-BBB em questões relacionadas a sua carreira pública. Ela contou que muitos amigos estão mandando mensagem dizendo que querem visitar o gerente comercial, porém ele só receberá visitas quando estiver no quarto: “Ele ainda não está 100% lúcido, então não tem como ter visita na UTI”. Mesmo apresentando algumas confusões mentais e não tendo lembranças do acidente, Rodrigo tem apresentado uma boa recuperação. “Ele lembrou da gente no Lollapalooza, lembrou da minha casa e de detalhes que são muito importantes para a gente analisar a memória dele. Outra coisa, contei para ele dos fãs, ele pediu o celular pela primeira vez e sabe do apoio de todo mundo.” Viih contou a Rodrigo que ele já soma mais de 6 milhões de seguidores e disse que ele ficou “muito feliz com o apoio”. Por fim, a influenciadora falou que Rodrigo está “com sede de viver a vida”.