Viih Tube e Eliezer contam que romance começou com brincadeira de ‘verdade ou consequência’

Casal abriu uma caixa de perguntas em uma rede social e revelou aos seguidores como a relação dos dois começou

Reprodução/Instagram/@viihtube e @eliezer Viih Tube e Eliezer estão em um relacionamento sério



Após abrir uma caixa de perguntas em seu Instagram nesta quarta-feira, 13, a influencer Viih Tube e o ex-participante do BBB Eliezer revelaram como a história de amor do casal começou. O casal respondeu a um questionamento de um seguidor e afirmou que tudo começou em conversas de WhatsApp, embora ambos já tivessem se encontrado em um aeroporto: “Mas não reconheci, porque ela é muito pequena. Fiquei olhando para ela. O Léo me contou que era a Viih Tube e eu cumprimentei”, pontuou Eli. Em relação ao primeiro beijo de ambos, Viih Tube contou que a primeira investida foi dada pelo ex-BBB durante uma brincadeira de verdade ou desafio. “Perguntaram quem eu pegaria, e eu respondi: ‘Ela, a Vitória’. Na cara, mas a gente não ficou ali. Todo mundo saiu para resolver algum rolê, e ficamos sozinhos ali trocando muita ideia, a noite inteira”, afirmou o rapaz.

Então, Vihh disse que os dois conversaram após o jogo e que diversos assuntos foram pautas do bate-papo durante quatro horas. Por fim, Eli conta que o beijo aconteceu quando precisava ir embora: “Estava quase amanhecendo, eu tinha um voo 6h da manhã. Fui embora do quarto dela. Ela estava na porta, aí beijei, e foi isso, fui embora. Só foi beijo, e fomos nos encontrar semanas depois”. Ao comentar sobre o relacionamento, ambos disseram que tem sido leve, gostoso e que os dois estão felizes. “Acho que qualquer relação é válida quando ambos estão na mesma sintonia e estão felizes com aquilo que está acontecendo. É isso que eu acredito, aposto, sinto”, finalizou Eli.