Vini Jr. e cantora Corina Smith são vistos juntos em show em Madri

Suposto casal já trocou elogio nas redes sociais; cantora é filha de político

O jogador Vini Jr. foi visto em clima romântico com a cantora venezuelana Corina Smith durante um show do rapper porto-riquenho Myke Towers em Madri, na Espanha. Corina, conhecida na Venezuela, é filha do político Roberto Smith Perera e atua como atriz, modelo e cantora, tendo lançado seu primeiro álbum em 2023. Com 2,8 milhões de seguidores no Instagram, ela já trocou elogios com Vini Jr. na plataforma. Além disso, a cantora marcou presença no estádio do Real Madrid, clube em que o jogador brasileiro atua, compartilhando imagens do local em suas redes sociais. A presença de Vini Jr. e Corina Smith juntos no show em Madri chamou a atenção dos fãs e da imprensa, gerando especulações sobre um possível relacionamento entre os dois.

Vinicius Jr y Corina smith anoche juntos en Madrid 😳 Un extremo y un 9, no pido mas. pic.twitter.com/DadePY9w6J — Peseteiro (@jpeseteiroDT) May 22, 2024

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA