Saiba quem é Carlo Acutis, que pode se tornar o primeiro santo millenial

Um adolescente italiano nascido em Londres está prestes a se tornar o primeiro santo millenial, de acordo com a Igreja Católica, ou seja, nascido entre início dos 1980 e final de 1990. Carlo Acutis, falecido aos 15 anos em 2006, foi beatificado em 2020 após ter sido atribuído a ele o primeiro milagre: a cura de uma criança brasileira de uma doença congênita no pâncreas. Recentemente, o Papa Francisco reconheceu oficialmente um segundo milagre atribuído a Carlo Acutis. Desta vez, o adolescente intercedeu pela cura de um estudante universitário em Florença que sofria de sangramento no cérebro após um traumatismo craniano. Acutis faleceu em Monza, na Itália, após ser diagnosticado com leucemia, tendo passado parte de sua infância no país. Seu corpo foi transferido para a cidade de Assis, também na Itália, um ano após sua morte e está em exibição ao lado de outras relíquias relacionadas a ele. Além de criar sites para sua paróquia e escola, Carlo Acutis ficou conhecido por lançar um site que documentava milagres eucarísticos. O site foi lançado dias antes de sua morte e já foi traduzido para vários idiomas. Os milagres são investigados e avaliados durante vários meses, sendo necessário dois milagres em nome de uma pessoa para que ela seja considerada para a santidade. Geralmente, um milagre é visto como um ato além do que é possível pela ciência, como a cura repentina de uma pessoa considerada próxima da morte. Ainda não se sabe quando ele será canonizado.

