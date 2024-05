Violão perdido de John Lennon é leiloado por mais de R$ 14 milhões

Um violão de John Lennon perdido há anos atingiu o preço de US$ 2,85 milhões (cerca de R$ 14,8 milhões) em um leilão em Nova York que reuniu colecionadores, fãs e aficionados da indústria musical de todo o mundo. Segundo informou nesta quinta-feira o site “The Hollywood Reporter”, o leilão aconteceu em um conhecido café na Times Square, no coração de Manhattan. O violão de 12 cordas foi usado por Lennon durante a gravação de “Help!” e também foi tocado por seu parceiro George Harrison durante as sessões de gravação do álbum dos Beatles de 1965, “Rubber Soul”, o sexto disco de estúdio do famoso grupo de Liverpool, segundo o “THR”. O violão, um Framus Hootenanny, foi descoberto depois de não ser visto ou tocado por mais de 50 anos, desde o final de 1965. Lennon aparentemente deu o violão para Gordon Waller do Peter & Gordon, para quem ele e Paul McCartney estavam escrevendo canções. Mas Waller então passou o violão para um de seus empresários, que o levou para casa e o deixou no sótão. O alto preço equivalente a quase R$ 15 milhões o torna o violão dos Beatles mais caro já vendido em um leilão.

A recently discovered guitar that John Lennon used to record multiple Beatles songs in the 1960s before it went missing for 50 years has sold at auction for $2.9 million, becoming one of the most valuable pieces of memorabilia from the band. https://t.co/vDhqMwhCk0

