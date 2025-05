Virginia apaga vídeo gravado em show de Zé Felipe: ‘Sofrendo com motivo’; veja vídeo

Influenciadora e cantor se casaram em março de 2021 e têm três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo

Reprodução/Instagram/virginia Na noite desta quinta-feira (28), a influenciadora esteve ao lado do cantor durante sua turnê em Portugal



Virginia Fonseca e Zé Felipe, apesar de terem anunciado a separação, continuam demostrando carinho entre a relação dos dois. Na noite desta quinta-feira (28), a influenciadora esteve ao lado do cantor durante sua turnê em Portugal, marcando presença em um show realizado em Coimbra. A apresentadora compartilhou alguns momentos desse evento em suas redes sociais, mostrando que a amizade ainda prevalece.

Durante a apresentação, Virginia fez uma cantou a música “Só Tem Eu”, o que gerou repercussão entre os fãs. Em uma das postagens, ela expressou seus sentimentos ao escrever “Sofrendo com motivo”, mas decidiu apagar a publicação algumas horas depois. Após a exclusão do vídeo, uma nova versão foi compartilhada, desta vez com um tom mais sutil. Na nova postagem, foi destacado que “Zé se emocionou” durante a apresentação.

Veja o vídeo:

“Hoje cantando e sofrendo com motivo” brinca Virgínia após término com Zé Felipe. pic.twitter.com/ieDngi40jO — Babados Secreto (@babadosecreto) May 29, 2025

