Virginia e Vini Jr. postam foto com aliança: ‘Veio aí’

O atacante do Real Madrid, e a influenciadora oficializaram o relacionamento amoroso em outubro de 2025

A influenciadora Virginia Fonseca publicou nesta quinta-feira (17) uma foto em seu Instagram com o namorado e jogador de futebol Vinícius Júnior em que eles aparecem mostrando alianças.

“Após um ano de namoro, veio aí a aliança, grupo”, escreveu a influenciadora. Na mesma foto ela colocou a música “We Are the Champions” (“Nós somos os campeões”, na tradução livre) brincando com a situação.

O atacante do Real Madrid, e a influenciadora oficializaram o relacionamento amoroso em outubro de 2025. Na época, o anúncio foi feito por meio de uma postagem compartilhada nos perfis de ambos no Instagram, confirmando os rumores que circulavam há meses.

A publicação mostrava o casal em um cenário romântico, com um quarto decorado com balões de coração, pétalas de rosas e ursos de pelúcia. Na legenda, o casal colocou apenas as iniciais de seus nomes entrelaçadas por um coração: “V ❤️ V”.

A notícia rapidamente se espalhou pelas redes sociais, tornando-se um dos assuntos mais comentados. A confirmação do namoro gerou uma onda de reações entre os fãs, que se dividiram entre a surpresa e o apoio ao novo casal.

Antes da Copa do Mundo de 2026, em junho, o casal se separou, em maio, mas reataram alguns meses depois, em meados de agosto.