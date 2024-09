Virginia Fonseca celebra alta hospitalar após complicações e nascimento do filho José Leonardo

Influenciadora utilizou seus stories no Instagram para mostrar a situação e informar seus fãs sobre o que estava acontecendo

Reprodução/Instagram/@virgnia Antes de receber a alta, Virginia passou por uma reação alérgica que resultou em inchaço no rosto e nos dedos



Virginia Fonseca teve alta do hospital três dias após o nascimento de seu terceiro filho, José Leonardo. A influenciadora compartilhou sua alegria com os seguidores em um vídeo, celebrando esse momento especial em sua vida. Antes de receber a alta, Virginia passou por uma reação alérgica que resultou em inchaço no rosto e nos dedos. A influenciadora utilizou seus stories no Instagram para mostrar a situação e informar seus fãs sobre o que estava acontecendo. Para lidar com a alergia, ela recebeu medicação adequada. Virginia também havia sido hospitalizada devido a uma virose que contraiu pouco antes do parto.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

