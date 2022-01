Virgínia Fonseca e Zé Felipe decidem cancelar casamento; entenda

Cerimônia, que contaria com uma grande festa e muitos convidados, estava marcada para março

Reprodução/Instagram/virginia Zé Felipe e Virgínia Fonseca decidiram cancelar planos de casamento



A influenciadora digital Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe afirmaram que decidiram cancelar o casamento que estavam planejando para março deste ano. Enquanto aguardavam Juliette, que foi a entrevistada do podcast que Virgínia comanda com Camila Loures, a influenciadora contou que marcou de fazer uma viagem com a amiga na data em que estaria em lua de mel. “Não vai ter mais casamento”, afirmou a influenciadora. Zé Felipe, que estava presente no momento, explicou que o casal tomou essa decisão por causa da pandemia. “Não vai ter esse casamento porque [o número de casos de] Covid-19 aumentou”, comentou o filho de Leonardo. Vale lembrar que em março do ano passado, o casal trocou alianças em um cerimônia simples, apenas para a família. O intuito agora seria fazer uma grande festa de casamento para mais convidados.

Virgínia contou que recentemente ela e Zé Felipe ficaram doentes e isso interferiu na sua decisão. “Eu desanimei porque eu fiquei me sentindo mal pelo fato de eu não poder pegar a Maria Alice [filha do casal] por um tempo, por ter ficado em off. Fiquei mal e desisti do casamento. Está muito incerto isso, o casamento ia ser dia 23 de março, aí imagina, eu pago tudo, organizo tudo, o casamento prestes a rolar e fecha tudo, eu teria que deixar para outra data. Eu quero engravidar depois do casamento, então se eu passar para outra data, quando que vai ser esse casamento? Porque eu já quero engravidar”, falou a influenciadora. Camila aproveitou a deixa e contou que o casal já está tentando ter o segundo filho. Zé Felipe confirmou, mas revelou que recentemente teve problemas de libido por causa do estresse envolvendo seu trabalho e precisou procurar um médico. Ele está tomando remédio e disse que agora está melhor.