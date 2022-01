‘BBB 22’: Natália se revolta após beijo de Lucas e Eslovênia, tem crise de choro e pensa em desistir

‘Quero ir embora. Não aguento mais’, afirmou sister, que foi consolada pelos outros participantes

Reprodução/Globo Natália teve crise de choro no 'BBB 22' após beijo de Lucas e Eslovênia



A segunda festa do “BBB 22” aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira, 27, e foi marcada por uma crise de Natália. A sister, que estava interessada em Lucas, ficou revoltada quando o brother beijou Eslovênia, e ameaçou desistir do jogo. Após a ficada, Eslô disse a Lucas que sabia que Natália estava interessada nele e o brother rebateu dizendo que ele é apenas amigo da designer de unhas. Natália teve uma crise de choro depois que os brothers se beijaram e saiu da festa tacando coisas pela casa. Jessilane e Naiara tentaram acalmar a sister e ela disse que não estava chorando “por causa de macho”. “Estou mal, estou triste, estou chateada. Ele é meu amigo e eu fiquei magoada por ele beijar uma pessoa que não gosta de mim”, afirmou a sister, que acredita que Eslovênia tenta parecer Juliette, campeã do “BBB 21”.

Depois dessa conversa, Natália foi para a sala, onde fica o botão da desistência, e começou a dizer: “Eu quero ir embora”. Maria tentou entender o que estava acontecendo e a designer de unhas respondeu: “Eu não aguento mais”. A atriz acalmou a sister dizendo que ela estava de cabeça quente. Natália então foi para a cozinha e Douglas Silva e Eliezer se juntaram a Maria para tentar acalmá-la. A sister começou a dizer que sentia que ninguém do jogo gostava dela. “Eu quero ir para a minha casa”, desabafou. “Não fala isso. Tem 200 milhões de pessoas te escutando. A sua palavra tem muita força”, alertou Eliezer. “Não fala que você quer ir embora. Me escuta porque você vai se arrepender amanhã”, acrescentou. Chorando, Natália disse que queria ir para casa porque todos estavam evitando ela: “Eu acho que não sou tão forte. Ninguém gosta de mim”. O empresário abriu os olhos da sister: “Ninguém te evitou aqui dentro. Isso é um jogo, e as pessoas precisam votar umas nas outras. Você entrou pra isso. Isso não significa que as pessoas não gostam de você”.

🚨Natália ficou REVOLTADA quando viu Eslovenia e Lucas ficando. Entrou, tacou o sapato na porta do quarto, e deitou chorando. #BBB22 pic.twitter.com/xAM98XI7il — BCharts #BBB22 (@bchartsnet) January 27, 2022

O Arthur Aguiar vendo a cena da Natália desesperada pelo beijo da Eslo com o Lucas é a melhor pic.twitter.com/XmnzuDdGhG — Karentrina (@b_ariele) January 27, 2022