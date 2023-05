Virginia Fonseca ganha presente de Zé Felipe, e fãs reagem após cantor ganhar avião: ‘Só uma lembrancinha’

Casal está junto desde junho de 2020 e são pais de Maria Alice, de 2 anos, e de Maria Flor, de 6 meses

Reprodução/Instagram/virginia Virginia Fonseca ganha presente caro de Zé Felipe no Dia das Mães



O cantor Zé Felipe presenteou a sua esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca, com um anel de diamantes de R$ 39 mil no Dia das Mães. Com o presente, um cartão dizia: “Obrigado por ser uma mãe tão incrível! Feliz Dia das Mães! Beijos da Mali, Florzinha e do papai Zé”. Nas redes sociais, os fãs do casal reagiram ao presente. A maior parte comparou o avião dado por Virginia, recentemente, ao cantor. “Eles competem entre eles mesmos para ver quem dá o presente mais caro”, brincou uma seguidora. “Agora qualquer coisa eu acho pouco perto do avião”, comentou uma segunda. “Só uma lembrancinha para não passar em branco”, disse uma terceira. O casal está junto desde junho de 2020. Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de 2 anos, e de Maria Flor, de 6 meses.