Leonardo confessa que tem filho favorito e fala da relação com João Guilherme após briga política

‘Dizem que o amor é convivência’, declarou o cantor sertanejo, que é pai de seis filhos de relações diferentes

Reprodução/Instagram/leonardo Leonardo não quis revelar quais dos seus seis filhos é o favorito



O cantor Leonardo confessou que possui um filho favorito. Questionado sobre o assunto em uma casa de shows em São Paulo na qual se apresentou no fim de semana, o sertanejo declarou: “Tem filho que você convive, e dizem que o amor é convivência, então tem sim”. O artista, no entanto, não quis dizer qual dos seus seis filhos possui esse favoritismo. O cantor é pai de Pedro Leonardo, de 35 anos, fruto da sua relação com Maria Aparecida Dantas, Monyque Isabella, de 31, com Sandra Lúcia, Jéssica Beatriz, de 29, com Priscila Beatriz, Zé Felipe, de 25, com sua atual esposa Poliana Rocha, Matheus Vargas, de 25, com Liz Vargas, e João Guilherme, de 21, com Naira Ávila. “Nesse momento, eu me dividi entre eles, estou convivendo com todos. Convivo bem com o João, com a Isabella, com a Jéssica, com o Pedro, mas hoje já se igualaram. Por exemplo, o Zé foi criado comigo, né? Mas agora ele deu uma afastada da gente porque tem a família dele para cuidar, mas é assim o processo da vida”, comentou o cantor ao colunista Leo Dias, do Metrópoles. Com senso de humor, Leonardo acrescentou: “O amor é igual para todos, assim como a herança”.

No período das eleições, o filho caçula do artista criticou o pai publicamente por não concordar com o posicionamento político dele. Enquanto João Guilherme apoiava Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o sertanejo defendeu a reeleição de Jair Bolsonaro (PL). Poliana se incomodou com as declarações feitas pelo enteado sobre o pai e pediu que ele respeitasse o marido dela. João Guilherme rebateu a madrasta dizendo que foi criado e educado pela família materna. As desavenças entre pai e filho, aparentemente, ficaram no passado. Leonardo deu a entender que possui uma boa relação com o caçula. “Ele é uma delícia, ele é diferente. Todos os meus outros filhos são mais caipiras, o Zé é caipira, o Pedro é caipira, o Matheus é caipira, minhas outras duas filhas também são caipiras. Ou seja, nascidos para o interior. Ele [João Guilherme] não, é todo ‘cariocado’, cheio de gíria.” O artista contou que ao visitá-lo recentemente, o jovem sugeriu escolher um look para ele usar. “Um homem que vai fazer 60 anos de idade, ele queria que eu colocasse a roupa que ele tava, só pode. Eu disse que não, que ele estava muito lindo, mas é para idade dele, disse que se papai vestisse aquela roupa apanhava no meio da rua.”